РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первый фитнес-трекер Redmi оснащен минимумом базовых функций

03 апреля 2020, 15:00


Став независимым брендом, Redmi уже выпустил на рынок массу интересных и разнообразных продуктов, таких как маршрутизаторы, смартфоны, бытовые приборы и устройства интернета вещей. Сегодня же бренд наконец представил свой первый фитнес-трекер Redmi Band.

фитнес-трекер Redmi


Этот трекер оснащен 1,08-дюймовым прямоугольным цветным дисплеем, а его дизайн напоминает уже хорошо известные продукты от Huawei, Honor и Realme. Трекер поддерживает зарядку через USB, а производитель обещает нам 14 дней автономной работы.

фитнес-трекер Redmi


На борту Redmi Band есть пять спортивных режимов и оптический датчик контроля частоты сердечных сокращений для мониторинга работы сердца во время тренировок и в течение всего дня. Помимо этого трекер может отслеживать сон пользователя, чтобы научить его соблюдать режим сна.



Redmi Band достаточно простой и недорогой трекер, обладающий необходимым минимальным набором функций, которыми должны быть по умолчанию оснащены подобные устройства. Так что искушенный пользователь не найдет здесь дополнительных плюшек вроде модуля NFC. Но его доступная цена в 14$ (1081 руб.) может настоящим стимулом для потенциальных покупателей приобрести этот гаджет. Трекер будет выпускаться лишь в черном цвете и появится в продаже на следующей неделе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами
  • В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук
  • Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут
  • OPPO запатентовала загадочный гаджет
  • Анонс Dyson CoVent: новый аппарат ИВЛ для больных коронавирусом

    • следующая новость
    SilentiumPC представила вентиляторы Corona во время коронавируса

    предыдущая новость
    Facebook выпустил автономный мессенджер для настольных компьютеров MacOS и Windows

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший SSD Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 апреля, 2020

    SilentiumPC представила вентиляторы Corona во время коронавируса

    Первый фитнес-трекер Redmi оснащен минимумом базовых функций

    Facebook выпустил автономный мессенджер для настольных компьютеров MacOS и Windows

    Oppo представила беспроводные наушники Enco M31 и Enco W31

    Все розничные магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая

    Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами

    Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 красуется в hands-on видео

    Анонс Xiaomi Mi Air 2S: долгоиграющие и недорогие беспроводные наушники

    iPhone SE 2020 раскрывает свои секреты: приём предзаказов может начаться уже сегодня

    2 апреля, 2020

    Анонс Moto g8 power lite: бюджетник с ёмкой батареей

    Gigabyte представила серии ноутбуков Aero и Aorus с процессорами Intel Core 10-го поколения

    Google выделит 6,5 млн долл. на борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса

    Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса

    FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения

    GOODRAM представила обновленные SSD CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5"

    Intel Comet Lake-H готов сражаться на равных против AMD Ryzen серии 4000

    Acer представила два игровых ноутбука на процессорах Intel Core 10-го поколения

    YouTube готовит к запуску Shorts - аналог функции «Истории» в Facebook

    Meizu 17 будет иметь четыре датчика камеры и поддержку быстрой зарядки на 30 Вт

    Бесплатный VPN-сервис Cloudflare WARP скоро будет доступен для Windows и MacOS

    ССЫЛКИ