Первый фитнес-трекер Redmi оснащен минимумом базовых функций
03 апреля 2020, 15:00
Став независимым брендом, Redmi уже выпустил на рынок массу интересных и разнообразных продуктов, таких как маршрутизаторы, смартфоны, бытовые приборы и устройства интернета вещей. Сегодня же бренд наконец представил свой первый фитнес-трекер Redmi Band.
Этот трекер оснащен 1,08-дюймовым прямоугольным цветным дисплеем, а его дизайн напоминает уже хорошо известные продукты от Huawei, Honor и Realme. Трекер поддерживает зарядку через USB, а производитель обещает нам 14 дней автономной работы.
На борту Redmi Band есть пять спортивных режимов и оптический датчик контроля частоты сердечных сокращений для мониторинга работы сердца во время тренировок и в течение всего дня. Помимо этого трекер может отслеживать сон пользователя, чтобы научить его соблюдать режим сна.
Redmi Band достаточно простой и недорогой трекер, обладающий необходимым минимальным набором функций, которыми должны быть по умолчанию оснащены подобные устройства. Так что искушенный пользователь не найдет здесь дополнительных плюшек вроде модуля NFC. Но его доступная цена в 14$ (1081 руб.) может настоящим стимулом для потенциальных покупателей приобрести этот гаджет. Трекер будет выпускаться лишь в черном цвете и появится в продаже на следующей неделе.
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