Компания SilentiumPC сделала смелый шаг по запуску нового продукта с провокационным сегодня названием Corona HP EVO ARGB. При этом производитель никоим образом не пытался проводить параллели с нынешней ситуацией в мире, а просто выпустил продолжение линейки, увидевшей свет еще в 2018 году.
Это вентиляторы с RGB-подсветкой, выпускаемые в размерах на 120 и 140 мм. В них используются гидроподшипники с ресурсом 50 000 ч. Известно,что скорость вращения вентилятора размером 120 мм - 1500 об/мин, а скорость 140-мм вентилятора меньше - 1200 об/мин.
Они будут продаваться и комплектами, и по-одиночке. Конструкция Corona HP EVO ARGB аналогична модели Corona HP RGB, выпущенной в 2019 году, и представляет из себя круглые рамы с кольцевыми силиконовыми светодиодными диффузорами и непрозрачными черными крыльчатками вентилятора.
Что изменилось, так это появление поддержки современного 3-контактного ARGB. Вентиляторы, которые продаются по-одиночке, имеют в комплекте лишь трехконтактный разъем ARGB. В комплекте из трех Corona HP EVO ARGB также идет трехканальный контроллер ARGB. Цены и доступность новинки не раскрывается.
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