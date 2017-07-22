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SilentiumPC представила вентиляторы Corona во время коронавируса

03 апреля 2020, 15:53




Компания SilentiumPC сделала смелый шаг по запуску нового продукта с провокационным сегодня названием Corona HP EVO ARGB. При этом производитель никоим образом не пытался проводить параллели с нынешней ситуацией в мире, а просто выпустил продолжение линейки, увидевшей свет еще в 2018 году.

Corona HP EVO ARGB


Это вентиляторы с RGB-подсветкой, выпускаемые в размерах на 120 и 140 мм. В них используются гидроподшипники с ресурсом 50 000 ч. Известно,что скорость вращения вентилятора размером 120 мм - 1500 об/мин, а скорость 140-мм вентилятора меньше - 1200 об/мин.

Corona HP EVO ARGB


Они будут продаваться и комплектами, и по-одиночке. Конструкция Corona HP EVO ARGB аналогична модели Corona HP RGB, выпущенной в 2019 году, и представляет из себя круглые рамы с кольцевыми силиконовыми светодиодными диффузорами и непрозрачными черными крыльчатками вентилятора.

Что изменилось, так это появление поддержки современного 3-контактного ARGB. Вентиляторы, которые продаются по-одиночке, имеют в комплекте лишь трехконтактный разъем ARGB. В комплекте из трех Corona HP EVO ARGB также идет трехканальный контроллер ARGB. Цены и доступность новинки не раскрывается.



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