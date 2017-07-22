Российский стартап bobber выпустил линейку премиальных термосов под названием Flask. Эти термосы способны удерживать тепло в течение двух суток, что является абсолютным рекордом рынка. Столь уникальных свойств стартапу удалось добиться благодаря симбиозу продуманного дизайна, инженерных и технологических решений.
Уникальный термос получил звучное название - Flask и выпускается в двух вариантах объемом 470 и 1000 мл. Эти два термоса отличаются не только объемом, но и временем удержания температуры. Так, именно литровый термос бьет все рекорды и держит тепло двое суток, а термос на 470 мл сохраняет тепло 24 часа.
Интересные технологические решения, благодаря которым удалось добиться столь долгого удержания температуры, заключаются в узком горлышке термоса, которое имеет специальную "ступеньку" внутри, а также длинную и узкую пробку с термоизолирующим наполнителем. В пробке отсутствует стандартные канал и кнопка, что делает ее долговечной.
Кроме того, при производстве bobber используется более толстый лист стали, чем у других термосов. Это помогает удерживать дольше тепло напитка и делает термос устойчивым к повреждениям. Важным отличием bobber являются крышки с металлической пластиной, которая обеспечивает безопасность и экологичность потребления.
Отдельно стоит отметить и дизайн термосов Flask, который избавлен от всех лишних деталей. На нем нет привычной ручки, а вместо них в корпусе есть специальные выемки. Они же выполняют и функцию ребер жесткости.
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