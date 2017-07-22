Компания Palit Microsystems Ltd уже давно зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих поставщиков видеокарт на мировом рынке. Сегодня компания представила видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 на базе архитектуры NVIDIA Turing серии GamingPro. Новые модели получили названия - GP OC, GP, KalmX, StormX OC, StormX.
Говоря о новинках, производитель акцентирует внимание на наличии 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Gbps с 128-bit интерфейсом. Благодаря оснащению шестиконтактным разъемом эта серия видеокарт имеет производительность на 10% выше, чем у серии GTX 1650 GDDR5.
Серия Palit GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 подойдет и пользователям компактных mini-ITX корпусов. Отдельно стоит отметить и совершенно новую конструкцию системы охлаждения, поддерживающей технологию 0db Tech с включением вентиляторов при температуре графического процессора свыше 60℃. Видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 бесшумны независимо от того, какого рода нагрузка в данный момент возложена на них. Будь то работа с тяжелыми приложениями или стандартные условия работы.
Стоимость Palit GeForce GTX 1650 GP составит 12890 руб., Palit GeForce GTX 1650 GP OC - 13290 руб.
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