РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Palit GeForce GTX 1650 GDDR6: видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Turing

03 апреля 2020, 17:48




Компания Palit Microsystems Ltd уже давно зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих поставщиков видеокарт на мировом рынке. Сегодня компания представила видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 на базе архитектуры NVIDIA Turing серии GamingPro. Новые модели получили названия - GP OC, GP, KalmX, StormX OC, StormX.

видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6


Говоря о новинках, производитель акцентирует внимание на наличии 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Gbps с 128-bit интерфейсом. Благодаря оснащению шестиконтактным разъемом эта серия видеокарт имеет производительность на 10% выше, чем у серии GTX 1650 GDDR5.

видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6


Серия Palit GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 подойдет и пользователям компактных mini-ITX корпусов. Отдельно стоит отметить и совершенно новую конструкцию системы охлаждения, поддерживающей технологию 0db Tech с включением вентиляторов при температуре графического процессора свыше 60℃. Видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 бесшумны независимо от того, какого рода нагрузка в данный момент возложена на них. Будь то работа с тяжелыми приложениями или стандартные условия работы.

видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6


Стоимость Palit GeForce GTX 1650 GP составит 12890 руб., Palit GeForce GTX 1650 GP OC - 13290 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков
  • Видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 уже появились в продаже
  • Мобильные видеокарты Nvidia GeForce Super покажут не позднее 2 апреля
  • Слухи: процессоры AMD Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen 3 появятся уже в октябре
  • Microsoft представила DirectX 12 Ultimate с улучшенной трассировкой лучей

    • следующая новость
    Huawei хочет открыть доступ к приложениям Google через свою AppGallery

    предыдущая новость
    Российский стартап выпустил термос, сохраняющий тепло 48 часов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший SSD Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 апреля, 2020

    Студенты швейцарского университета EPFL разработали умный бюстгальтер SmartBra

    Патент Microsoft решает проблему слепой зоны между складывающимися половинками экрана

    Huawei хочет открыть доступ к приложениям Google через свою AppGallery

    Анонс Palit GeForce GTX 1650 GDDR6: видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Turing

    Российский стартап выпустил термос, сохраняющий тепло 48 часов

    SilentiumPC представила вентиляторы Corona во время коронавируса

    Первый фитнес-трекер Redmi оснащен минимумом базовых функций

    Facebook выпустил автономный мессенджер для настольных компьютеров MacOS и Windows

    Oppo представила беспроводные наушники Enco M31 и Enco W31

    Все розничные магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая

    Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами

    Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 красуется в hands-on видео

    Анонс Xiaomi Mi Air 2S: долгоиграющие и недорогие беспроводные наушники

    iPhone SE 2020 раскрывает свои секреты: приём предзаказов может начаться уже сегодня

    2 апреля, 2020

    Анонс Moto g8 power lite: бюджетник с ёмкой батареей

    Gigabyte представила серии ноутбуков Aero и Aorus с процессорами Intel Core 10-го поколения

    Google выделит 6,5 млн долл. на борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса

    Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса

    FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения

    GOODRAM представила обновленные SSD CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5"

    ССЫЛКИ