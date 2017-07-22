Huawei хочет открыть доступ к приложениям Google через свою AppGallery
03 апреля 2020, 18:10
Руководство китайской компании Huawei, производителя смартфонов, высказало надежду, что доступ к приложениям и сервисам Google Apps можно быть предоставлен через ее собственный фирменный магазин приложений AppGallery. Запуская такую инициативу, Huawei стремится привлечь к своему бренду клиентов. Потребность в этом возникла после того, как в прошлом году правительство США наложило запрет, препятствующий американским компаниям предоставлять свои услуг этой китайской компании. Запрет распространяется в том числе на Google.
После того, как Huawei попала в черный список США, она уже успела выпустить две новых модели. Однако оба смартфона остались без доступа к лицензионным приложениям и сервисам Google. Например, сейчас с них недоступны такие приложения, как Google Maps или Gmail.
Новая ситуация не отразилась на бизнесе Huawei в Китае. Там службы Google и ранее были заблокированы для пользователей. Необходимо также отметить, что они и не были популярны в Китае, как в других странах мира.
Совсем другая обстановка сложилась на международном рынке. Наиболее сильно это отразилось на рынках таких стран, как Индия и США. На смартфоны Huawei там устанавливается сейчас лицензионная версия Android, распространяемая с открытым кодом. Для подавляющего числа пользователей из этих стран введенный запрет стал решающим фактором при выборе покупки. Как отмечают в Huawei, доход компании в 2019 году снизился на 10 млрд долл.
Не имея возможности использовать лицензированную версию Android на своих телефонах, Huawei была вынуждена ускорить разработку Harmony OS - собственной мобильной ОС. Изначально она предназначалась для установки не только на смартфонах, но и на телевизорах, что внесло характерные особенности в ее компоновку и не очень нравится пользователям. В результате, ОС Harmony до сих пор не появилась ни на одном из смартфонов Huawei. Как уже был отмечено, Huawei устанавливает на смартфоны серии Mate 30 и P40 открытую версию Android, которая поставляется без поддержки служб Google.
Решить проблему, считают в Huawei, может развитие ее собственного магазина приложений Huawei AppGallery. Однако в портфеле этой платформы пока не так много приложений. Нет там, например, таких популярных приложений, как Facebook и Instagram.
Теперь Huawei стремится создать условия, чтобы разработки, размещенные в Google Apps, стали доступны и через ее платформу Huawei AppGallery. Прецедент подобного «сотрудничества» давно существует. Службы Google доступны, например, в магазине приложений Apple на iOS.
Как показала практика Apple, сделать перекрестные связи и открыть доступ к приложениям, размещенным на платформе для совершенно непохожей ОС не составляет особого труда. Эрик Сюй, председатель Huawei, заявил: «Мы надеемся, что сервисы Google будут доступны через нашу AppGallery, точно так же, как сервисы Google доступны сейчас через Apple App Store».
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