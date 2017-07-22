Патент Microsoft решает проблему слепой зоны между складывающимися половинками экрана
03 апреля 2020, 18:51
Хайп по поводу совершенствования конструкции гибких экранов для создания складываемых смартфонов немного утих, однако планы по их выпуску никто не собирался отменять. В прошлом году, например, с таким дизайном «засветилась» LG вместе с моделью LG V50 ThinQ, наделенной двойным экраном. В этом году энтузиасты рынка ожидают выпуск моделей Surface Duo, а затем Surface Neo.
Однако вопросы относительно оптимальной конструкции мобильного устройства с двойным экраном остаются. В любой из появлявшихся до сих пор модели непременно присутствовал элемент, вызывавший много споров. Речь идет о шарнирной части. Ее присутствие необходимо. Этот осевой шарнирный элемент служит для крепления двух экранных половинок. Одновременно он служит и для их разделения на два экрана. Это создает определенные трудности для создания «бесшовного» дизайна.
Исправить проблему попробовали в Microsoft. Они предложили свой вариант, как устранить побочный эффект - появление «мертвого», неиспользуемого пространства между экранными рамками. Эта соединяющая область создает заметную грань, которая как бы «разрезает» изображение пополам. Из-за нее единство выводимого изображения теряется.
Согласно новому патенту, Microsoft предлагает превратить эту область... в третий экран, на который будет возложена также конструкционная функция складывающего механизма.
Очевидный вопрос: А почему нельзя просто соединить экраны впритык, не вводя промежуточной панели? В патенте дается следующее объяснение.
Устройство может складываться не только внутрь, но и наружу, например, как модель Huawei Mate X. В этом случае соединяющая область выворачивается во внешнюю сторону и становится торцевой гранью. Если в этой области разместить дисплей, то этот элемент можно использовать для показа уведомлений, например.
Конечно, в патенте описана конструкция, не имеющая реального аналога. Совсем не обязательно, что производители воспользуются этим предложением. Но публикация такого патента говорит о том, что работы по совершенствованию конструкции складываемого смартфона продолжаются.
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