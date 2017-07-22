Студенты швейцарского университета EPFL разработали умный бюстгальтер SmartBra
03 апреля 2020, 19:50
Студенты швейцарского университета EPFL разработали умный бюстгальтер, позволяющий выявлять рак молочной железы на самых ранних стадиях. Как заявляют исследователи, их изобретение является уникальным. Впервые создан предмет одежды, который можно использовать для профилактики рака. Он удобен в применении, а предложенная конструкция «почти незаметна» при ношении.
Традиционно для выявления признаков рака молочной железы применяют маммографию - низкоэнергетическое рентгеновское излучение, позволяющее выявить признаки роста опухоли на снимках. В умном бюстгальтере SmartBra применяется другой метод - ультразвуковые волны. Они генерируются пьезоэлектрическими датчиками, встроенными в бюстгальтер. Энергия для их работы получается при движении человека. В результате к пьезоэлементам прикладывается давления и происходит генерация электрического тока. Благодаря такой схеме удалось сделать прибор очень миниатюрным.
В формулу изобретения также входит специальный пластиковый вкладыш, который применяется вместо геля, традиционно используемого для проведения ультразвуковой диагностики.
Работа студентов над проектом велась в рамках стартапа IcosaMed. Исследователи планируют вывести SmartBra на рынок уже в 2021 году.
Продажи планируется начать с пациентов, у которых уже диагностировано заболевание. Постоянное использование умного бюстгальтера SmartBra поможет наладить ежедневный сбор данных и вести мониторинг.
В дальнейшем исследователи собираются предложить SmartBra людям, имеющим генетические предрасположенности к развитию рака. Наконец, потом приобрести SmartBra смогут все желающие.
Согласно методике работы SmartBra, при обнаружении подозрительного новообразования пользователь будет получать уведомление. Он сможет связаться со специалистом и получить консультацию.
В будущем команда исследователей планирует развивать концепцию SmartBra. В итоге планируется создать универсальный инструмент, который можно будет применять для проведения дополнительной или альтернативной терапии.
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