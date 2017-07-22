РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Студенты швейцарского университета EPFL разработали умный бюстгальтер SmartBra

03 апреля 2020, 19:50



Студенты швейцарского университета EPFL разработали умный бюстгальтер, позволяющий выявлять рак молочной железы на самых ранних стадиях. Как заявляют исследователи, их изобретение является уникальным. Впервые создан предмет одежды, который можно использовать для профилактики рака. Он удобен в применении, а предложенная конструкция «почти незаметна» при ношении.

Традиционно для выявления признаков рака молочной железы применяют маммографию - низкоэнергетическое рентгеновское излучение, позволяющее выявить признаки роста опухоли на снимках. В умном бюстгальтере SmartBra применяется другой метод - ультразвуковые волны. Они генерируются пьезоэлектрическими датчиками, встроенными в бюстгальтер. Энергия для их работы получается при движении человека. В результате к пьезоэлементам прикладывается давления и происходит генерация электрического тока. Благодаря такой схеме удалось сделать прибор очень миниатюрным.


SmartBra


В формулу изобретения также входит специальный пластиковый вкладыш, который применяется вместо геля, традиционно используемого для проведения ультразвуковой диагностики.

Работа студентов над проектом велась в рамках стартапа IcosaMed. Исследователи планируют вывести SmartBra на рынок уже в 2021 году.

Продажи планируется начать с пациентов, у которых уже диагностировано заболевание. Постоянное использование умного бюстгальтера SmartBra поможет наладить ежедневный сбор данных и вести мониторинг.




В дальнейшем исследователи собираются предложить SmartBra людям, имеющим генетические предрасположенности к развитию рака. Наконец, потом приобрести SmartBra смогут все желающие.

Согласно методике работы SmartBra, при обнаружении подозрительного новообразования пользователь будет получать уведомление. Он сможет связаться со специалистом и получить консультацию.

В будущем команда исследователей планирует развивать концепцию SmartBra. В итоге планируется создать универсальный инструмент, который можно будет применять для проведения дополнительной или альтернативной терапии.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса
  • В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома
  • Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5
  • Оригинальную Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность
  • Valve, Microsoft и HP вместе работают над новой VR-гарнитурой

    • предыдущая новость
    Патент Microsoft решает проблему слепой зоны между складывающимися половинками экрана

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший SSD Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 апреля, 2020

    Студенты швейцарского университета EPFL разработали умный бюстгальтер SmartBra

    Патент Microsoft решает проблему слепой зоны между складывающимися половинками экрана

    Huawei хочет открыть доступ к приложениям Google через свою AppGallery

    Анонс Palit GeForce GTX 1650 GDDR6: видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Turing

    Российский стартап выпустил термос, сохраняющий тепло 48 часов

    SilentiumPC представила вентиляторы Corona во время коронавируса

    Первый фитнес-трекер Redmi оснащен минимумом базовых функций

    Facebook выпустил автономный мессенджер для настольных компьютеров MacOS и Windows

    Oppo представила беспроводные наушники Enco M31 и Enco W31

    Все розничные магазины Apple в США останутся закрытыми до начала мая

    Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами

    Мощный и недорогой ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 красуется в hands-on видео

    Анонс Xiaomi Mi Air 2S: долгоиграющие и недорогие беспроводные наушники

    iPhone SE 2020 раскрывает свои секреты: приём предзаказов может начаться уже сегодня

    2 апреля, 2020

    Анонс Moto g8 power lite: бюджетник с ёмкой батареей

    Gigabyte представила серии ноутбуков Aero и Aorus с процессорами Intel Core 10-го поколения

    Google выделит 6,5 млн долл. на борьбу с дезинформацией вокруг коронавируса

    Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса

    FCC решит о возможности предоставления 6 ГГц для массового применения

    GOODRAM представила обновленные SSD CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5"

    ССЫЛКИ