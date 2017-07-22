В MIT научились создавать мягкие мозговые имплантаты методом 3D-печати
03 апреля 2020, 21:39
Ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали новый тип имплантатов. Он предназначены для вживления в мозг и по своим свойствам намного превосходят традиционные типы, используемые в настоящее время.
Как показал опыт, традиционные имплантаты, изготавливаемые из металла или других материалов, из-за своей твердости могут вызывать воспаление внутри мозга и образование рубцов. В отличие от них, имплантаты, созданные исследователями MIT, изготавливаются методом 3D-печати из мягких резиноподобных материалов. Этим они качественно отличаются от традиционных образцов.
Эти имплантаты изготавливаются из электропроводящего полимера. В обычном состоянии он напоминает жидкость - смесь воды и нановолокон, которые обеспечивают нужную электропроводность. Путем добавления присадок, ученым MIT удалось превратить исходную «жидкость» в гидрогель - более вязкое вещество, похожее на зубную пасту. Он используется кА основа для 3D-печати. Используется обычный 3D-принтер, но благодаря новой основе с его помощью создаются стабильные и электропроводящие микросхемы - мозговые имплантаты.
Преимуществом нового метода является то, что благодаря использованию 3D-печати, дизайн имплантатов может быть легко изменен. На полную перенастройку под печать имплантата с новыми характеристиками требуется всего 30 минут.
Благодаря мягкой основе имплантаты, разработанные в MIT, повторяют обводы отдела головного мозга, в котором они помещаются. Их можно использовать в течение более продолжительного времени, и они не оказывают побочных эффектов на окружающие ткани.
Электронная часть имплантатов, с помощью которой осуществляется мониторинг мозговой активности, также гибкая.
Новые имплантаты могут применяться не только для мониторинга. Через гибкие электроды можно стимулировать активность нервных клеток в заданной области мозга, снижая влияние таких болезней, как эпилепсия, депрессия или болезнь Паркинсона.
Опытные образцы имплантатов уже были вживлены в мозг мыши. С их помощью удалось наблюдать активность определенных областей мозга при движении мыши.
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