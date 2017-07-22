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Новые беспроводные наушники от Samsung будут похожи на бобы

04 апреля 2020, 22:31



Samsung совсем недавно представила беспроводные наушники Galaxy Buds+, однако последние утечки говорят о том, что компания уже разрабатывает очередную версию популярного гаджета. И, возможно, что эти уши появятся на прилавках уже в конце текущего года.

Новые беспроводный наушники от Samsung будут похожи на бобы


Источником утечки стал популярный немецкий блог, посвященный техническим новинкам. И согласно данным и изображениям, появившимся там, новые беспроводные наушники от Samsung будут иметь достаточно непривычную форму, напоминающую бобы.

Новые беспроводный наушники от Samsung будут похожи на бобы


Официальное название грядущей модели пока неизвестно, но модель получила кодовый номер SM-R180. Как отмечается в утечке, наушники будут иметь два драйвера - один для воспроизведения высоких и средних частот, а второй для низких. На борту также будут два контактных штыря для зарядки и три микрофона.

Остальные технические подробности, касательно этих наушников, остаются тайной, но нет никаких сомнений в том, что со временем мы будет узнавать о них все больше и больше.



Samsung представила Galaxy Buds+ в начале марта. Эти наушники созданы при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники и отличаются не только качественным звуком, но и заметно более продолжительным временем автономной работы по сравнению с предшественником.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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