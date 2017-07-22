Новые беспроводные наушники от Samsung будут похожи на бобы
04 апреля 2020, 22:31
Samsung совсем недавно представила беспроводные наушники Galaxy Buds+, однако последние утечки говорят о том, что компания уже разрабатывает очередную версию популярного гаджета. И, возможно, что эти уши появятся на прилавках уже в конце текущего года.
Источником утечки стал популярный немецкий блог, посвященный техническим новинкам. И согласно данным и изображениям, появившимся там, новые беспроводные наушники от Samsung будут иметь достаточно непривычную форму, напоминающую бобы.
Официальное название грядущей модели пока неизвестно, но модель получила кодовый номер SM-R180. Как отмечается в утечке, наушники будут иметь два драйвера - один для воспроизведения высоких и средних частот, а второй для низких. На борту также будут два контактных штыря для зарядки и три микрофона.
Остальные технические подробности, касательно этих наушников, остаются тайной, но нет никаких сомнений в том, что со временем мы будет узнавать о них все больше и больше.
Samsung представила Galaxy Buds+ в начале марта. Эти наушники созданы при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники и отличаются не только качественным звуком, но и заметно более продолжительным временем автономной работы по сравнению с предшественником.
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