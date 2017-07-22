Конкурирующие производители смартфонов часто троллят друг друга, используя для этого различные маркетинговые ходы. Последний такой случай касается конкуренции Huawei и Xiaomi, серьезно усилившего в последнее время собственные позиции на мировом рынке.
Xiaomi недавно представила свои очередные новинки Mi 10 и Mi 10 Pro, в том числе и для мирового рынка, сопроводив это событие скромным, но очень интересным маркетинговым ходом. На коробках новых смартфонов, которые отправились покорять Европу можно заметить надпись, расположенную прямо под брендом Mi 10 Pro, которая гласит: "С легким доступом к приложениям Google, которые вы используете больше всего". Это прямой укол в сторону конкурентов из Huawei, чьи смартфоны очень популярны в Европе.
Huawei недавно выпустила серию флагманских смартфонов P40, которые хороши по всем параметрам, но имеют один громадный недостаток - это невозможность поддержки сервисов Google. Этот факт, безусловно, влияет на популярность бренда на рынках за пределами Китая. Поэтому, столь звучный слоган на коробках Xiaomi Mi 10 - это удар под дых прямому конкуренту с намеком на его главную слабость.
В Европе Mi 10 Pro и Huawei P40 Pro, по-видимому, имеют аналогичные стартовые цены в 999 евро. Таким образом, обе модели являются прямыми конкурентами. Поэтому, акцент на наличии сервисов Google, сделанный Xiaomi, может повлиять на конечный выбор потенциального покупателя.
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