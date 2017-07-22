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Новые патенты Apple помогут удобно пользоваться iPhone/iPad под водой

05 апреля 2020, 18:42



До сих пор, говоря о воздействии водной среды на работу iPad и iPhone, Apple ограничивалась учетом только физической выживаемости гаджета при попадании в новые условия применения. Речь шла о влагонепроницаемости устройства при его погружении под воду. Удобно ли пользоваться гаджетами под водой? Такие вопросы до сих пор не обсуждались.

Теперь тема применения гаджетов под водой вышла на новый уровень. Apple обнародовала два новых патента, позволяющие иначе взглянуть на эти вопросы.

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Виброплощадки для тактильного управления

Первый патент посвящен разработке нового «Подводного пользовательского интерфейса» (Underwater User Interface) (патент США № 20200104021). Новый принцип управления можно применять в любых условиях, но особый эффект будет проявляться, когда устройство работает под водой.

Главная предпосылка при разработке нового типа управления от традиционного интерфейса состояла в том, чтобы максимально упростить все элементы и процедуры управления. Чтобы работать с гаджетом в состоянии его погружения в воду, отмечается в патенте, придется отказаться от использования некоторых привычных элементов управления. Когда гаджет находится под водой или работа с ним ведется в условия сильного дождя, то вряд ли следует применять анимацию, заставлять долго переходить с одного меню на другое, менять настройки, считают разработчики. Например, не следует выводить диалог «Вы действительно хотите совершить операцию?». Такие громоздкие конструкции, обычные при нынешнем управлении, отнимают слишком много времени, ведут к излишнему расходу энергии, что неприемлемо при работе под водой.

Как отмечает Apple, нынешние принципы управления iPhone или iPad становится неудобными при работе под водой. Там неудобно выполнять длинные последовательности команд. Там необходимо сокращать количество переходов, сводить к минимуму затраты энергии.

патент Apple


Суть нового патента Apple - установка а поверхности гаджета одной или нескольких виброплощадок. Они позволят тактильно указывать те или иные действия, применяя метод перемещения эпицентра вибрации вдоль площадки вверх-вниз или вправо-влево.




Face ID в работе

Второй патент США № 20200104033 связан с использованием алгоритма распознавания лиц для выбора ориентации интерфейса.

До сих пор все iPad автоматически разворачивали экран в зависимости от направления силы тяжести. Поворачивая гаджет в руках, можно было легко изменить его ориентацию с альбомной на книжную или наоборот.

Если же пользоваться гаджетом под водой, то принцип выбора ориентации по направлению силы тяжести не работает. Находясь под водой, пользователь может сам совершать вращательные движения, при этом ориентация экрана должна сохраняться и выбираться в зависимости от того, как пользователь держит гаджет в руках.

патент Apple


В этом случае удобно применять фронтальную камеру, считают в Apple. Она «видит» расположение лица и может выбрать по этому признаку правильную ориентацию.



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