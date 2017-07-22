Amazon готовит к старту облачный игровой сервис Project Tempo
05 апреля 2020, 21:00
Как сообщает New York Times, Amazon продолжает инвестировать в развитие нового игрового проекта, который должен стать основой для построения ее собственной облачной игровой платформы «Project Tempo». Разработка ведется уже в течение нескольких месяцев, размер инвестиций оценивается в несколько сотен миллионов долларов. На момент запуска в активе новой платформы будет предложено несколько многопользовательских игровых программ. Компания рассчитывает буквально с первых шагов завоевать большой интерес к своей платформе. Ее план - войти в число ведущих игроков в этом сегменте рынка.
На платформе будут представлены прежде всего игры класса AAA (triple-A). Речь идет о высокобюджетных компьютерных играх, рассчитанных на массовую аудиторию и требующих огромных затрат на разработку игры и ее рекламную поддержку. Это - аналог «блокбастеров» из сферы киноиндустрии.
Сервис доставки будущих игр будет интегрирован с популярной платформой потоковой передачи Amazon Twitch. Это - видеостриминговый сервис, предоставляющий доступ к трансляциям геймплея и кибертурнирам. Twitch принадлежит дочерней компании Amazon- Twitch Interactive.
Новый игровой проект Amazon является одним из крупнейших инвестиций компании по создании оригинальных развлечений с момента ее основания. Благодаря сделанным инвестициям, Amazon планирует составить достойную конкуренцию другим игровым стриминговым платформам, к числу которых можно отнести Google Stadia, Microsoft Project xCloud, NVIDIA GeForce NOW и ряд других игровых потоковых платформ.
При выходе на этот высококонкурентный рынок Amazon делает ставку на одно из своих главных преимуществ - наличие обширной сети центров обработки данных, входящих в состав Amazon Web Services. Они будут играть важную роль в обеспечении высокого качества как самого геймплея, так и качества его игровой поддержки. Amazon планирует обеспечить минимальные задержки, без которых невозможно представить сегодня премиальный игровой сервис.
По данным NYT, уже готовы две многопользовательских видеоигры. Одна из них - это фэнтезийная MMORPG-игра под названием New World. Действия будут разворачиваться в период колонизации Америки в XVII веке; игрокам предстоит построить собственную цивилизацию.
Вторая игра будет называться Crucible. Об этой игре неизвестно пока очень мало. По слухам, это будет многопользовательский научно-фантастический шутер, игровые элементы которого будут напоминать то, что встречается в League of Legend и DOTA 2. Проект Crucible разрабатывается уже на протяжении шесть лет. Поэтому геймеры ожидают увидеть действительно очень серьезный игровой проект с очень глубокой проработкой геймплея.
Официальный анонс новых игр Crucible и New World намечен на конец мая.
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