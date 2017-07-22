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Умные часы Haylou Solar Smart Watch могут работать до 30 дней без подзарядки

06 апреля 2020, 08:40



Компания Xiaomi сотрудничает со многими сторонними компаниями. Один из таких местных брендов - компания Haylou. Недавно она выпустила умные часы Haylou Solar Smart Watch. Xiaomi поддержала их в рамках своей экологической программы.

Умные часы Haylou Solar имеют минималистский дизайн, его называют еще «скандинавским». 1,28-дюйм круглый циферблат опоясывает элегантный металлический ободок. TFT-дисплей имеет разрешение 240х240. Он отличается очень яркой подсветкой, все надписи очень хорошо различимы при любом свете и в темноте.


Haylou Solar Smart Watch


К модели прилагается гибкий силиконовый ремешок, который может быть отрегулирован под любое запястье. Как заявляет производитель, часы удобно носить, даже если рука потеет. Влага не чувствуется благодаря использованию пористого материала корпуса. Поэтому часы можно легко носить длительное время без накопления какой-либо усталости. Часы являются водонепроницаемыми, что позволяет эффективно предотвратить разбрызгивание пота или капель дождя.

Умные часы Haylou Solar поставляются со встроенными оптическим датчиком сердечного ритма. С его помощью можно осуществлять круглосуточный мониторинг сердечного ритма. Контроль ритма настраивается интеллектуально. Он может учитывать особенности прикладываемой спортивной нагрузки.

Поддерживается до 12 различных спортивных режимов, в том числе бег на свежем воздухе, ходьба, езда на велосипеде, скалолазание, спиннинг, йога, бег в помещении, гимнастика, баскетбол, футбол, гребля.




Главная особенность гаджета - его автономность. Часы будут работать до 30 дней в спящем режиме и до 15 дней с включенной функцией отслеживания сердечного ритма. Но следует отметить, что хотя они называются «солнечными» (Haylou Solar Smart Watch), они не имеют ничего общего с солнечной зарядкой.


Haylou Solar Smart Watch


Эти супер-экономичные умные часы Xiaomi Youpin стоят всего 21 долл.



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