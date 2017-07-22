Начинаются продажи ноутбуков RedmiBook 14 Ryzen Edition на процессорах AMD
06 апреля 2020, 09:33
Бренд Redmi начинает продажи новых ноутбуков RedmiBook 14 Ryzen Edition. Они уже доступны для предзаказа в Китае, а релиз новинок намечен на 9 апреля.
Линейка RedmiBook 14 на процессорах Intel Core дебютировала ещё в мае прошлого года. И новые RedmiBook 14 Ryzen Edition отличаются от уже знакомых нам ноутбуков использованием процессоров AMD - AMD Ryzen 5 3500U и AMD Ryzen 7 3700U. Обе модели оснащаются 8 или 16 Гбайт ОЗУ DDR4 и твердотельным накопителем на 512 Гбайт.
Новые ноутбуки сохранили используемый в RedmiBook 14 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, занимающий 81,2% их крышки, и, по сути, отличаются от выпущенных в прошлом году моделей только процессором. Предусмотрена в новинках и поддержка звука Dolby DTS. Они имеют толщину 17,95 мм и весят 1,5 кг.
Наиболее доступный RedmiBook 14 Ryzen Edition на процессоре AMD Ryzen 5 3500U с 8 Гбайт ОЗУ стоит от $464 (36 100 рублей), а стоимость самого продвинутого ноутбука с процессором AMD Ryzen 7 и 16 Гбайт оперативной памяти составляет $563 (43 800 рублей).
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