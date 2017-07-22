Жители Великобритании сожгли две базовые станции 5G в борьбе против коронавируса
06 апреля 2020, 10:14
В течение последних двух недель в ряде стран Европы и в США активно распространяются слухи, что причиной появления коронавируса COVID-19 стала не утечка штаммов в Ухани из секретной лаборатории, а совсем другая причина - начало строительства телеком-станций 5G. Были подведены даже «веские» основания: незадолго до начала эпидемии в Ухани, там стали устанавливать базовые станции 5G.
Эти подозрения уже привели к ряду инцидентов. Сообщается, что в двух британских городах - Бирмингеме и Мерсисайде - местные жители подожгли две недавно возведенные базовые станции 5G. Поджигателей поймали, но они отрицают свою вину, утверждая, что боролись доступными способами против пандемии коронавируса.
Известно, что темпы роста пандемии в Великобритании не такие высокие. Обвиняемые объясняют это тем, что в стране установлено пока не так много базовых станций 5G. По их мнению, это тормозит распространение эпидемии в стране.
История «странной версии»
История по поводу домыслов вокруг связи между базовыми станциями 5G и коронавирусом началась 12 марта в США. Выступая в тот день в Аризоне на саммите по вопросам здравоохранения американский врач Томас Коуэн заявил о сделанном им «открытии». С его слов, отсутствие эпидемии в Африке объяснялось тем, что там до сих пор нет базовых станций 5G. Он заявил, что новые станции вызывают вредное излучение, которое заставляет мутировать вирусы. Так после установки станции 5G возникает опасный вирус COVID-19.
СМИ сразу опровергли заявление американского врача, заявив, что вопреки его утверждениям с Африке уже насчитываются тысячи случаев заболеваний COVID-19, несмотря на отсутствие базовых станций 5G. Однако слух уже был запущен, и он получил широкое распространение в США, Великобритании и некоторых частях Европы.
Хуже всего то, что эту версию поддержали знаменитости, у которых насчитываются миллионы последователей. Они стали «проповедовать эту версию», что сделало ее популярной в этих странах.
Растущая популярность этой «теории» спровоцировала в итоге поджог двух базовых станций 5G в Великобритании.
Причину появления коронавируса в Ухани многие люди связывают с тем, что по их мнению, именно этот китайский город стал первым в мире, где появились базовые станции 5G. Возражения, что к середине 2019 года в Южной Кореи уже насчитывалось более миллиона абонентов 5G, не доходит до них.
Они опираются на то, что Китай заявил о начале коммерческой установки базовых станций 5G по стране в ноябре 2019 года. Именно после этого первые базовые станции 5G появились в Ухани, и в это же время там началась эпидемия.
Очевидно, что вспышка COVID-19 в Ухане не могла быть спровоцирована 5G. Представители британской ассоциации мобильной связи (Mobile UK) уже высказали, что распространяемые слухи вокруг 5G вызывают беспокойство. Британский департамент цифровых культурных СМИ и спорта (DCMS) также опубликовал заявление, в котором говорится, что нет абсолютно никаких доказательств того, что 5G связан с появлением коронавируса. Об этом же заявил исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения д-р Жорж К. Бенджамин.
Однако «странная» версия продолжает жить.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".