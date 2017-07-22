Компания Aaeon представила миниатюрную плату, которая является альтернативой Raspberry Pi B, только более мощной. Плата под названием PICO-WHU4 соответствует форм-фактору Pico-ITX и имеет габариты 100 мм на 72 мм. Плата питается от процессора Intel 8-го поколения Whiskey Lake произведенного на 14-нм техпроцессе. PICO-WHU4 оснащена слотом SODIMM DDR4, что позволяет более гибко использовать объем памяти. Плата может поддерживать до 16 ГБ памяти DDR4-2400.
Aaeon PICO-WHU4 имеет имеет целый ряд разъемов. Здесь присутствует стандартный порт SATA III для подключения устройств хранения данных, таких как жесткие диски или твердотельные накопители. На плате также есть слот mSATA / mPCIe x 1, слот M.2 2230 (E key), и 2 коннектора COM с поддержкой для RS-232/422/485.
Для вывода видео новинка оснащена двумя портами HDMI 1.4. Графика UHD Graphics 620 используется в одноплатном компьютере с процессором Intel Core, тогда как модель на базе Celeron предлагает более простую интегрированную графику UHD Graphics 610
На новых платах Aaeon использует две сетевые карты Realtek RTL8111G, что обеспечивает PICO-WHU4 двумя гигабитными портами ethernet. Кроме этого есть два порта USB 3.2 Gen 2.
PICO-WHU4 может работать в достаточной агрессивной внешней среде, спокойно выдерживая температуры до 60 градусов Цельсия и влажность до 90%. В качестве дополнения Aaeon предлагает установить дополнительный алюминиевый распределитель тепла и охладитель, который можно приобрести за дополнительную плату.
О ценах пока ничего не известно, но ясно, что эти платы будут существенно дороже популярных Raspberry Pi 4 B, цена на которые начинается с 35$ (2700 руб.). Для сравнения, сейчас Aaeron предлагает плату с процессором Core i5-8365UE за $783 (60 000 руб.).