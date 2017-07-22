Facebook пытался купить шпионское ПО Spyware Pegasus для слежки за пользователями
06 апреля 2020, 12:23
Недавно Facebook подало иск против группы NSO Group, разработчика шпионского ПО Pegasus, в использовании уязвимости в приложении WhatsApp, владельцем которого является Facebook. Согласно иску, это привело к компрометации 121 пользователей WhatsApp в Индии. Неизвестные хакеры, получившие доступ к этой уязвимости, пробовали взломать доступ к аккаунтам 121 потенциальных жертв; аккаунты 20 пользователей были скомпрометированы в ходе осуществленных атак.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ранее Facebook попытался купить шпионское ПО Pegasus. Первоначально программа-шпион Pegasus предназначалась для заражения пользвоательских смартфонов с целью «извлечения данных» с зараженного устройства. Об этом сообщил ответчик в суде - компания NSO Group, поставщик систем видеонаблюдения и разработчик этого ПО.
В отчете, обнародованном компанией Motherboard Vice, сообщается, что генеральный директор группы НСО Шалев Хулио сообщил в суде, что некоторое время назад в их компанию обратились два представителя Facebook. Они заявили о намерении Facebook приобрести отдельные модули программы-шпиона Pegasus. Утверждалось, что Facebook заинтересован в использовании этих инструментов для мониторинга трафика отдельных пользователей.
Как стало известно, Facebook занимался в то время работами над созданием собственного VPN-продукта Onavo Protect. Для его работы Facebook понадобилось добавить в код модули для анализа интернет-трафика тех пользователей, которые установят у себя этот продукт. Как заявил представитель NSO, Facebook намеривался отслеживать трафик, идущий с их телефонов. По данным следствия также стало известно, что Facebook был готов отчислять в адрес разработчика ежемесячную плату за каждого пользователя, подключившего сервис Onavo Protect.
В ответ на эти заявления представители Facebook заявили, что представители НСО неверно изложили суть переговоров. Согласно их позиции, НСО пытается сейчас ввести в заблуждение общественность, чтобы отвлечь от обсуждения фактов, связанных со взломом Pegasus.
В ответ представители NSO заявили, предоставляли доступ к Pegasus только для правоохранительных органов и спецслужб. С их слов, они отказали Facebook в покупке по причине того, что Facebook - это частная компания, поэтому она не удовлетворяет их требованиям.
Согласно отчету, Apple обязала Facebook удалить Onavo Protect из магазина приложений iOS App Store. Однако Facebook пошел дальше и удалил это приложение также из магазина Google Play.