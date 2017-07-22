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Слухи: выход флагмана Nokia 9.3 PureView перенесен из-за коронавируса

06 апреля 2020, 13:15



Вокруг первого 5G-смартфона от Nokia циркулировало множество слухов. Изначально было известно, что HMD Global планирует выпустить 5G-смартфон под названием Nokia 8.2 5G . Затем компания все таки анонсировала смартфон, но под названием Nokia 8.3 5G, тем самым сохранив преемственность с другими продуктами, вышедшими в этом году под названиями Nokia 5.3 и Nokia 1.3 .

Выход флагмана Nokia 9.3 PureView перенесен из-за коронавируса


Согласно последним данным, финская компания работает над новым флагманом, который должен заменить на рынке Nokia 9 PureView, вышедший в 2019 году. Ранние утечки гласили о том, что он получит название Nokia 9.2 PureView, но более поздняя информация говорит, что он может быть назван Nokia 9.3 PureView.

В январе сообщалось, что этот флагман может появиться уже в конце первого полугодия 2020 года, однако на днях стало известно, что анонс смартфона в очередной раз перенесен. Теперь ожидается, что он появится в середине-конце второй половины 2020 года. Причиной очередного переноса стала эпидемия коронавируса.



По некоторым данным, именно Nokia 9.3 PureView может быть первым смартфоном на рынке, где будет применена технология камеры интегрированной в экран телефона. По слухам, новый флагман будет иметь на борту фронтальную камеру на 48 мегапикселей. Смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь 3,5 мм аудиоразъем на борту.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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