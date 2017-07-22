Компания ZOTAC представила линейку из двух новых видеокарт, основанных на последнем графическом чипе GeForce GTX 1650 GDDR6 от NVIDIA. Модели получили название ZOTAC GTX 1650 GDDR6 AMP и ZOTAC GTX 1650 GDDR6.
Видеокарты построены на архитектуре NVIDIA Turing, а также оснащены 4 ГБ оперативной памяти GDDR6 с 128-битной шиной и частотой 12 ГГц. Кроме того обе карты оснащены портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Dual Link DVI-D и отлично подходят для применения в домашних мультимедийных центрах или компактных ПК. Все благодаря достаточно компактным размерам моделей.
Так, видеокарта ZOTAC GTX 1650 GDDR6 имеет длину всего 151 см. Она разгоняется до тактовой частоты в 1620 МГц, а за ее охлаждение отвечает кулер с вентилятором диаметром 90 мм.
Видеокарта Gaming GeForce GTX 1650 AMP GDDR6 несколько больше по размерам (162,4 мм), и на ней установлена целая система охлаждения с двумя вентиляторами диаметром по 70 мм каждый. Частота ядра в режиме "Турбо" достигает 1650 МГц.
В настоящее время нет никакой информации о том в какую цену будут продаваться новинки. Однако, как ожидают многие эксперты, стоимость этив видеокарт должна быть в районе 150$-160$ (11 000 - 12 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".