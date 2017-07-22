РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ZOTAC представила серию компактных видеокарт на чипе GeForce GTX 1650 GDDR6

06 апреля 2020, 14:08




Компания ZOTAC представила линейку из двух новых видеокарт, основанных на последнем графическом чипе GeForce GTX 1650 GDDR6 от NVIDIA. Модели получили название ZOTAC GTX 1650 GDDR6 AMP и ZOTAC GTX 1650 GDDR6.

ZOTAC представила серию компактных видеокарт


Видеокарты построены на архитектуре NVIDIA Turing, а также оснащены 4 ГБ оперативной памяти GDDR6 с 128-битной шиной и частотой 12 ГГц. Кроме того обе карты оснащены портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Dual Link DVI-D и отлично подходят для применения в домашних мультимедийных центрах или компактных ПК. Все благодаря достаточно компактным размерам моделей.

ZOTAC представила серию компактных видеокарт


Так, видеокарта ZOTAC GTX 1650 GDDR6 имеет длину всего 151 см. Она разгоняется до тактовой частоты в 1620 МГц, а за ее охлаждение отвечает кулер с вентилятором диаметром 90 мм.

ZOTAC представила серию компактных видеокарт


Видеокарта Gaming GeForce GTX 1650 AMP GDDR6 несколько больше по размерам (162,4 мм), и на ней установлена целая система охлаждения с двумя вентиляторами диаметром по 70 мм каждый. Частота ядра в режиме "Турбо" достигает 1650 МГц.

ZOTAC представила серию компактных видеокарт


В настоящее время нет никакой информации о том в какую цену будут продаваться новинки. Однако, как ожидают многие эксперты, стоимость этив видеокарт должна быть в районе 150$-160$ (11 000 - 12 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Palit GeForce GTX 1650 GDDR6: видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Turing
  • Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков
  • Видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 уже появились в продаже
  • Мобильные видеокарты Nvidia GeForce Super покажут не позднее 2 апреля
  • Слухи: процессоры AMD Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen 3 появятся уже в октябре

    • следующая новость
    Apple Music занял второе место среди служб глобальной потоковой трансляции музыки

    предыдущая новость
    Слухи: выход флагмана Nokia 9.3 PureView перенесен из-за коронавируса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Лучший SSD Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 апреля, 2020

    Cтали известны характеристики будущих настольных процессоров Intel Comet Lake

    Xiaomi подала патентную заявку на инновационный дизайн будущего смартфона

    Слухи: новый смарт телевизор от Huawei будет поддерживать управление жестами

    Zoom сделал доступными тысячи частных видео в Интернете

    Анонс смартфона Vivo V19 с двойной селфи-камерой и мощным аккумулятором

    Слухи: новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z будут работать 20 часов без подзарядки

    OPPO скоро представит неизвестный гаджет

    Apple Music занял второе место среди служб глобальной потоковой трансляции музыки

    ZOTAC представила серию компактных видеокарт на чипе GeForce GTX 1650 GDDR6

    Слухи: выход флагмана Nokia 9.3 PureView перенесен из-за коронавируса

    Facebook пытался купить шпионское ПО Spyware Pegasus для слежки за пользователями

    Анонс Aaeon PICO-WHU4: одноплатный компьютер для серьезных DIY-проектов

    Жители Великобритании сожгли две базовые станции 5G в борьбе против коронавируса

    Начинаются продажи ноутбуков RedmiBook 14 Ryzen Edition на процессорах AMD

    Умные часы Haylou Solar Smart Watch могут работать до 30 дней без подзарядки

    5 апреля, 2020

    Amazon готовит к старту облачный игровой сервис Project Tempo

    Новые патенты Apple помогут удобно пользоваться iPhone/iPad под водой

    Xiaomi потроллила Huawei за невозможность поддержки сервисов Google

    4 апреля, 2020

    Новые беспроводные наушники от Samsung будут похожи на бобы

    3 апреля, 2020

    В MIT научились создавать мягкие мозговые имплантаты методом 3D-печати

    ССЫЛКИ