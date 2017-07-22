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Apple Music занял второе место среди служб глобальной потоковой трансляции музыки

06 апреля 2020, 14:30


По данным последнего отчета Counterpoint Research, рыночная доля Apple Music, глобального сервиса подписки на потоковую музыку, выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число подписчиков сервиса Apple Music превысило 358 миллионов человек, доля платных подписчиков достигла 19%. Ранее Apple сообщала, что число платных подписчиков достигло 60 миллионов человек (по данным на июнь 2019 года).

Apple Music


В настоящее время лидером на рынке потокового слушания музыки остается сервис Spotify. Его доля платных подписчиков почти вдвое превышает показатели Apple Music и составляет 35%. Это обеспечивает Spotify 31% долю в доходах в этом сегменте на мировом рынке. Вслед за Spotify идет Apple Music (19% ), на третьем месте находится Amazon Music со своими 15%.

Counterpoint Research


По оценкам Counterpoint Research, потенциал роста клиентской базы подписчиков потоковой музыки оценивается в этом году на уровне 25%. Ожидается, что к концу года их будет уже более 450 миллионов человек.

Как заявил Абхилаш Кумар, аналитик по исследованиям Counterpoint Research, «за прошедший год количество платных подписок Apple Music выросло на 32%, среднемесячное число активных пользователей на 23%. Это однозначно указывает, что пользователи Apple Music готовы платить за сервис».

В тоже время, отмечает эксперт, рост в этом сегменте рынка не создается автоматически. Платформы потоковой передачи музыки развиваются в два этапа. На первом этапе пользователи просто регистрируют свой бесплатный аккаунт. Для роста в этом сегменте необходимо проведение ярких и запоминающихся рекламных кампаний.

Второй этап связан с переходом пользователей из разряда бесплатных к платной подписке. Чтобы достичь успех на этом этапе, нужно предложить клиентам привлекательные для них услуги и сделать яркие предложения.




Говоря о других лидерах рынка, Кумар отметил, что Spotify прочно удерживает лидирующие позиции благодаря удачному предложению премиум-сервиса Spotify Premium - клиенты могут пользоваться им бесплатно в течение первых трех месяцев. Spotify также привлекает регулярным снижением цен, специальными акциями и фокусированием на подаче эксклюзивного контента.

Перспективность данного сегмента рынка оценили такие Интернет-гиганты, как Amazon, Apple, Google. Они располагают достаточными денежными средствами, отмечает эксперт, чтобы жестко конкурировать со Spotify.

На общем фоне Apple Music старается развиваться путем улучшения качества своего сервиса. Эксперт называет, например, введение ночного режима прослушивания и создание кураторских плейлистов с преимущественной трансляцией определенной музыкальной группы и т.д.

Amazon Music старается выиграть сейчас за счет высококачественной подачи музыкальной контента, передаваемого по сети без потерь. Он выстраивает тем самым под себя собственную нишу, где конкурирует с интернет-сервисом подписки Tidal.



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