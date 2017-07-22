Сегодня OPPO решила немного подразнить поклонников выходом нового продукта, при этом не раскрыв, что же это будет. Известно лишь, что устройство будет представлено 7 апреля. Компания продемонстрировала плакат, на котором изображено что-то черное и круглое, напоминающее умную колонку Google Home Mini.
Вполне возможно, что грядущая новинка будет новым аудиоустройством OPPO. Скорее всего это будет смарт-колонка с голосовым помощником Breeno. Также возможно, что это будут новые беспроводные наушники, а некий черный круглый предмет - это их зарядный чехол.
В пользу умной колонки говорит тот факт, что OPPO совсем недавно представила новые беспроводные наушники, так что самое время анонсировать продукт другого характера. С другой стороны, в некоторых утечках также говорилось о том, что OPPO в скором времени готовится представить и новые наушники с активным шумоподавлением. Как говорится, земля слухами полнится, а уж во что верить решать вам. В любом случае, поклонникам бренда ждать осталось недолго, ведь уже совсем скоро компания сделает официальный анонс нового продукта.
Похоже, что OPPO все больше расширяет спектр своих продуктов, отдавая предпочтение не только смартфонам, но и различным аудиоустройствам. Об этом прямо говорят относительно недавно вышедшие на рынок модели беспроводных наушников OPPO Enco Free и OPPO Q1. Так что осталось лишь ждать очередных интересных устройств.
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