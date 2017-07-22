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OPPO скоро представит неизвестный гаджет

06 апреля 2020, 15:28




Сегодня OPPO решила немного подразнить поклонников выходом нового продукта, при этом не раскрыв, что же это будет. Известно лишь, что устройство будет представлено 7 апреля. Компания продемонстрировала плакат, на котором изображено что-то черное и круглое, напоминающее умную колонку Google Home Mini.

OPPO скоро представит неизвестный гаджет


Вполне возможно, что грядущая новинка будет новым аудиоустройством OPPO. Скорее всего это будет смарт-колонка с голосовым помощником Breeno. Также возможно, что это будут новые беспроводные наушники, а некий черный круглый предмет - это их зарядный чехол.

OPPO скоро представит неизвестный гаджет


В пользу умной колонки говорит тот факт, что OPPO совсем недавно представила новые беспроводные наушники, так что самое время анонсировать продукт другого характера. С другой стороны, в некоторых утечках также говорилось о том, что OPPO в скором времени готовится представить и новые наушники с активным шумоподавлением. Как говорится, земля слухами полнится, а уж во что верить решать вам. В любом случае, поклонникам бренда ждать осталось недолго, ведь уже совсем скоро компания сделает официальный анонс нового продукта.

Похоже, что OPPO все больше расширяет спектр своих продуктов, отдавая предпочтение не только смартфонам, но и различным аудиоустройствам. Об этом прямо говорят относительно недавно вышедшие на рынок модели беспроводных наушников OPPO Enco Free и OPPO Q1. Так что осталось лишь ждать очередных интересных устройств.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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