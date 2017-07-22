Слухи: новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z будут работать 20 часов без подзарядки
06 апреля 2020, 16:11
Уже на следующей неделе OnePlus должна представить ряд новых продуктов, включая серию смартфонов OnePlus 8 и, возможно, новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z. Сегодня в сети появились несколько интересных утечек, касающихся этой модели наушников.
Ранее ходили слухи, что OnePlus Bullets Wireless Z будут выполнены в формате TWS, но судя, по всему их исполнение будет аналогично прошлой модели. Также, согласно утечке, OnePlus Bullets Wireless Z будут поддерживать технологию быстрой зарядки. Буквально за 10 минут наушники можно будет зарядить на 10 часов работы, а полная зарядка обеспечивает до 20 часов автономной работы гаджета. Для сравнения, предыдущая модель могла похвастаться лишь 14 часами автономной работы.
Пока ничего неизвестно относительно габаритов будущих наушников, но скорее всего они не будут отличаться по размерам от предыдущей модели. Также модель будет поддерживать Bluetooth 5.0, что обеспечит низкий уровень задержки, даже ниже чем у AirPods Pro. Пока неясно, будут ли эти наушники представлены совместно с OnePlus 8 или они будут анонсированы отдельно.
Изначально OnePlus планировала анонсировать серию OnePlus 8 в середине марта, но, возможно, дата была перенесена из-за вспышки коронавируса. OnePlus пользуется популярностью благодаря своим недорогим флагманским премиальным смартфонам. Таким образом, телефоны бренда являются одними из самых ожидаемых в техническом сообществе.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".