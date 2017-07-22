Vivo представила смартфон Vivo V19, просто опубликовав эту информацию на собственном сайте. Итак, новинка оснащена чипсетом Snapdragon 712 в паре с оперативной памятью LPDDR4X на 8 ГБ. Встроенная память предусматривает два варианта - 128 ГБ или 256 ГБ.
Vivo V19 оснащен 6,44-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и вытянутым отверстием для двойной селфи-камеры на 32 и 8 мегапикселей соответственно. В дисплей также интегрирован сканер отпечатков пальцев, как на последних моделях бренда.
Основная камера представляет из себя 48-мегапиксельный датчик в паре с широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Смартфон имеет на борту аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди других интересных функций новинки: акселерометр, датчик рассеянного света, датчик приближения, электронный компас, гироскоп, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и тройной слот для карт памяти.
Vivo V19 будет выпускаться в двух цветах - серебристом и черном. По цене и доступности смартфона ничего неизвестно.
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