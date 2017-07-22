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Анонс смартфона Vivo V19 с двойной селфи-камерой и мощным аккумулятором

06 апреля 2020, 17:25




Vivo представила смартфон Vivo V19, просто опубликовав эту информацию на собственном сайте. Итак, новинка оснащена чипсетом Snapdragon 712 в паре с оперативной памятью LPDDR4X на 8 ГБ. Встроенная память предусматривает два варианта - 128 ГБ или 256 ГБ.

Анонс Vivo 19


Vivo V19 оснащен 6,44-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и вытянутым отверстием для двойной селфи-камеры на 32 и 8 мегапикселей соответственно. В дисплей также интегрирован сканер отпечатков пальцев, как на последних моделях бренда.

Анонс Vivo 19


Основная камера представляет из себя 48-мегапиксельный датчик в паре с широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Анонс Vivo 19


Смартфон имеет на борту аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди других интересных функций новинки: акселерометр, датчик рассеянного света, датчик приближения, электронный компас, гироскоп, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и тройной слот для карт памяти.

Vivo V19 будет выпускаться в двух цветах - серебристом и черном. По цене и доступности смартфона ничего неизвестно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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