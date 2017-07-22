В скором времени Huawei анонсирует ряд новых продуктов, один из которых - это смарт-телевизор Huawei X65 Smart Vision TV. В недавних утечках говорилось, что новинка будет оснащена 24-мегапиксельным AI-датчиком изображения наряду с OLED-дисплеем и системой звукового поля из 14 динамиков.
Главная же инновация, которая возможно будет присутствовать на Huawei X65 Smart Vision TV - это возможность управлять телевизором без использования пульта управления, а лишь с помощью жестов. Никакой официальной информации, касающейся наличия этой функции, пока что не поступало, так что это можно считать лишь слухами.
Что касается других функций, Huawei X65 Smart Vision TV будет работать на операционной системе HongMeng. Акустическая система из 14 динамиков будет воспроизводить полное звуковое поле, что позволит пользователю глубоко погрузиться в просматриваемый контент или с удовольствием прослушивать музыку.
Помимо нового смарт-телевизора, Huawei также должна представить новый премиальный ноутбук MateBook X Pro 2020, который будет выпускаться в изумрудном, серебряном, золотом и розовом цветах. MateBook X Pro оснащен достаточно высоким дисплеем с разрешением 3K. На борту он имеет процессоры Intel Core i5 или i7, а также графический процессор NVIDIA MX250.
Устройства будут официально анонсированы на конференции Huawei Spring launch conference, которая состоится 8 апреля 2020 года.
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