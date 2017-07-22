Xiaomi подала патентную заявку на инновационный дизайн будущего смартфона
06 апреля 2020, 20:49
Компания Xiaomi подала патентную заявку на дизайн своего будущего смартфона. Согласно изображению, представленному в формуле заявки, новая модель будет иметь Waterfall-дисплей. Его экран будет заходить на боковые края, создавая тем самым эффект «водопада».
Фронтальная камера будущей модели будет выполнена в модном стиле Under Display. Такая «подтайная дисплейная камера» обеспечивает полную функциональность благодаря лазерному травлению поверхности дисплея, пропуская падающий на поверхность экрана свет насквозь, что делает его «видимым, для камеры. Выбор именно такого типа размещения фронтальной камеры очевиден: он обеспечивает максимальное использование площади экрана при текущих габаритах смартфона.
Представленный в патенте прототип может стать будущим флагманом Xiaomi, который придет на смену Mi 10 Pro.
Патент был подан Xiaomi в китайское патентное ведомство CNIPA в конце сентября 2019 года. После его подготовки и занесения всех данных в Глобальную базу дизайна Всемирного ведомства по интеллектуальной собственности (WIPO) патент был обнародован публично. Это произошло 3 апреля 2020 г.
На стартовой странице предлагаемого дизайна отображаются значки, отражающие общее состояние смартфона: индикатор заряда батареи и уровень заряда сети. При открытии приложения на экране выводятся рабочие значки для конкретного приложения. Например, если запускается мультимедийный проигрыватель, то с помощью выводимых на экран зачков - органов управления - можно управлять прокруткой, приостанавливать или пропускать трек, используя элемент управления на боковой панели.
Патент описывает в первую очередь фронтальный пользовательский интерфейс будущего смартфона. Дизайн задней части, верхней и нижней частей телефона не входят в формулу патента.
Главный конкурентом по дизайну для Xiaomi сейчас выступает компания Oppo. В июне 2019 года обе компании показали свои прототипы с подтайной экранной камерой. Дизайн Waterfall-дисплея также любимый выбор для будущих моделей этих вендоров.
Ожидается, что первые модели с экранной камерой появятся уже в течение этого года.
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