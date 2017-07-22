Cтали известны характеристики будущих настольных процессоров Intel Comet Lake
06 апреля 2020, 21:50
По имеющимся слухам, на конец апреля намечена презентация будущих процессоров Intel Comet Lake для настольных ПК с тактовой частоту 4-5 ГГц, имеющие до 10 процессорных ядер: Intel i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K.
Благодаря неназванным источникам, в публичный доступ просочилась информация о к будущем анонсе, взятая с готовящихся слайдов для презентации. Издание Videocardz подтвердило достоверность этих конфиденциальных данных.
Серия будущих процессоров Intel Comet Lake-S для настольных ПК потребует использования нового разъема CPI. Он будет называться LGA 1200. Из-за него будущие процессоры Comet Lake будут несовместимы с существующими материнскими платами Intel LGA 1151.
Эта информация означает, что современные материнские платы Intel серии 300 не будут поддерживать процессоры серии Comet Lake-S. Поэтому поклонникам Intel придется переходить на новую платформу материнских плат, чтобы использовать новые настольные процессоры Intel Comet Lake.
Как сообщает издание El Chapazas Informatico, базовой платформой для строительства системных плат станет модель Z490. Информация о ней уже появилась, но публикация конкретных данных запрещена под эмбарго до 30 апреля.
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