TCL сегодня анонсировала серию своих смартфонов TCL 10, которая включает в себя модели TCL 10L, TCL 10 Pro и TCL 10 5G. Вкратце пробежимся по характеристикам каждой модели.
TCL 10L оснащен 6.53-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением FHD+, в левом верхнем углу которого находится отверстие для селфи-камеры. Он имеет специальный чип PixelWorks, который преобразует SDR в HDR в режиме реального времени.
Под капотом находится чипсет Snapdragon 665 с 6 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью на 64 ГБ или 128 ГБ. Камера представляет из себя 48-мегапиксельный датчик сопряженный с широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также два датчика на 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
На борту смартфона есть NFC, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и аудиоразъем. Он также имеет специальный аудиочип, усилитель и функцию под названием Super Bluetooth, которая позволяет подключаться к четырем динамикам Bluetooth или наушникам одновременно. Помимо перечисленного, смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев и дополнительной аппаратной кнопкой под названием смарт-ключ, который может быть настроен для активации Google Assistant.
Цена смартфона для Европы и США 249$ (19 000 руб.)
TCL 10 5G имеет ряд функций из представленной выше версии, но оснащен более мощным процессором, большей батареей и лучшей камерой. На борту тот же дисплей, а вот процессор уже Snapdragon 765G с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширить ее до 1 ТБ.
Основная камера состоит из датчика с разрешением 64 мегапикселя сопряженный с 8-мегапиксельным широкоугольным объективном, а также датчика маркосъемки на 5 мегапикселей и 2-мегпиксельного датчика глубины. Фронтальная камера также имеет разрешение 16 мегапикселей.
TCL 10 5G также имеет NFC, Super Bluetooth, Bluetooth 5.0, смарт-ключ, аудиоразъем и сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку. Цена смартфона 399$ (30 000 руб.).
TCL 10 Pro самый дорогой из трио, но, как и TCL 10L, это устройство 4G. TCL 10 Pro компенсирует свой более высокий ценник 6.47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+. Так же, как и другие модели серии, он оснащен механизмом для преобразования SDR в HDR в режиме реального времени.
На борту процессор Snapdragon 675 вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. Есть слот для карт MicroSD, поэтому владельцы могут добавить дополнительные 256 ГБ.
Основная камера состоит из 64-мегапиксельного датчика, 16-мегапиксельного широкоугольного объектива, датчика макросъемки на 5 мегапикселей и датчика глубины на 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 24 мегапикселя.
На борту также NFC, Bluetooth 5.0, Super Bluetooth, аудио чипсет, аудио усилитель и аудиоразъем. Сканер отпечатков интегрирован в дисплей. Есть смарт-ключ и батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Его цена 499$ (38 000 руб.).
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