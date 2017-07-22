Десктопные процессоры Intel Comet Lake-S выйдут только в конце мая
07 апреля 2020, 09:02
Как удалось выяснить нашим коллегам из Wccftech, выход новых десктопных процессоров Comet Lake-S состоится только 27 мая, т.е. почти через месяц после их презентации, намеченной на 30 апреля. А вместе с анонсом новых десктопных процессоров партнёры Intel покажут и свежие материнские платы 400 серии, большинство из которых получат набор логики Z490.
Намеченный на 27 мая релиз Comet Lake-S невольно ставит вопрос о сроке их жизни, поскольку последние слухи предполагали, что непосредственный преемник Comet Lake-S - процессоры Rocket Lake-S 11-го поколения - выйдут уже к концу году. И, если эти утечки соответствуют действительности, у Comet Lake-S окажется всего около полугода до появления новой серии CPU, способной поставить крест на их существовании.
Флагманом серии Comet Lake-S станет 10-ядерный / 20-поточный десктопный процессор Intel Core i9-10900K с базовой частотой 3,7 ГГц и возможностью разгона до 4,8 ГГц на всех ядрах или до 5,1 ГГц на одном ядре (5,2 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0). При этом TDP нового процессора ожидается на уровне 125 Вт.
Что касается планов Intel на 2020 год, то сейчас они выглядят следующим образом: уже анонсированные компанией мобильные процессоры Comet Lake-H официально выйдут на рынок 15 апреля, 30 апреля компания представит десктопные Comet Lake-S с началом их продаж 27 мая. А ближе к концу года ожидается выход новых Rocket Lake-S. Но последнее пока под большим вопросом, и компания вполне может перенести дебют этих процессоров на 2021 год.
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