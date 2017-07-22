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Большая утечка о Honor 30 Pro: флагманский чипсет, пять камер и изогнутый экран

07 апреля 2020, 10:15


Анонс флагманских смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro должен пройти 15 апреля, и мы уже не раз сталкивались с утечками характеристик и дизайна этих новинок. А теперь новый Honor 30 Pro был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA, раскрывшего практически все его ключевые характеристики.

Большая утечка о Honor 30 Pro


Регулятор подтвердил, что за производительность Honor 30 Pro отвечает флагманский чипсет Kirin 990 5G. Его дополнят 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128 или 256 Гбайт флеш-памяти, расширяемой благодаря слоту nanoSD. А в качестве операционной системы в смартфоне используется Android 10.




Honor 30 Pro оснастят 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9 со встроенным в него сканером отпечатков пальцев. И, хотя регулятор так и не опубликовал фотографии смартфона, предыдущие утечки говорят об использовании в нём не простой, а изогнутой OLED-панели.

Honor 30 Pro получит фронтальную 32-Мп камеру и четыре камеры на тыльной панели. В базе данных TENAA говорится об использовании в смартфоне 40-Мп сенсора. Но предыдущие утечки уже подтвердили, что в арсенале новинки окажется ещё и 50-Мп датчик. Новый смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 3900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью не ниже 40 Вт. Он получит размеры 160,3 x 73,6 x 8,63 мм и будет весить 186 г.



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