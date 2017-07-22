ASUS сегодня объявила о запуске ASUS Chromebook Flip C436, последней модели в семействе ASUS Chromebook Flip, которая объединяет в себе премиум-функции с бескомпромиссной производительностью. ASUS Chromebook Flip C436 оснащен 14-дюймовым безрамочным сенсорным дисплеем NanoEdge с разрешением Full HD и весит чуть более 1,1 килограмма. Благодаря урезанным рамам, 14-дюймовый дисплей устройства обеспечивает 85-процентное соотношение экрана к корпусу.
Эта компактная машинка имеет на борту процессор Intel Core i5 10-го поколения с графикой Intel UHD, до 16 ГБ оперативной памяти, а также SSD емкостью до 512 ГБ. ASUS Chromebook Flip C436 оснащен сканером отпечатков пальцев и Wi-Fi 6.
Примечательно, что устройство в столь компактном форм-факторе способно выдавать действительно отличное и мощное звучание. Все благодаря интегрированной звуковой системе, состоящей из четырех всенаправленных динамиков, обещающих качественный объемный звук.
ASUS Chromebook Flip C436 поддерживает возможность работы со стилусом. Ноутбук оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 USB-C, устройством чтения карт microSD и одним аудиоразъемом combo. Питание поступает от литий-полимерной батареи емкостью 42 42 Вт*ч, которая способна обеспечить до 12 часов автономной работы при просмотре веб-страниц, написании электронных писем или другой деятельности, не требующей мобилизации ресурсов устройства.
ASUS Chromebook Flip C436 уже доступен в онлайн-магазине ASUS. Стартовая цена на устройство - 799$ (60 000 руб.).
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