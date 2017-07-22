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Анонс ASUS Chromebook Flip C436: компактный ноутбук с бескомпромиссной производительностью

07 апреля 2020, 12:02





ASUS сегодня объявила о запуске ASUS Chromebook Flip C436, последней модели в семействе ASUS Chromebook Flip, которая объединяет в себе премиум-функции с бескомпромиссной производительностью. ASUS Chromebook Flip C436 оснащен 14-дюймовым безрамочным сенсорным дисплеем NanoEdge с разрешением Full HD и весит чуть более 1,1 килограмма. Благодаря урезанным рамам, 14-дюймовый дисплей устройства обеспечивает 85-процентное соотношение экрана к корпусу.

Анонс ASUS Chromebook Flip C436


Эта компактная машинка имеет на борту процессор Intel Core i5 10-го поколения с графикой Intel UHD, до 16 ГБ оперативной памяти, а также SSD емкостью до 512 ГБ. ASUS Chromebook Flip C436 оснащен сканером отпечатков пальцев и Wi-Fi 6.

Анонс ASUS Chromebook Flip C436


Примечательно, что устройство в столь компактном форм-факторе способно выдавать действительно отличное и мощное звучание. Все благодаря интегрированной звуковой системе, состоящей из четырех всенаправленных динамиков, обещающих качественный объемный звук.

Анонс ASUS Chromebook Flip C436


ASUS Chromebook Flip C436 поддерживает возможность работы со стилусом. Ноутбук оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 USB-C, устройством чтения карт microSD и одним аудиоразъемом combo. Питание поступает от литий-полимерной батареи емкостью 42 42 Вт*ч, которая способна обеспечить до 12 часов автономной работы при просмотре веб-страниц, написании электронных писем или другой деятельности, не требующей мобилизации ресурсов устройства.

ASUS Chromebook Flip C436 уже доступен в онлайн-магазине ASUS. Стартовая цена на устройство - 799$ (60 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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