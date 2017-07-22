РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Утечка: беспроводная зарядка OnePlus Warp Charge 30 будет поддерживать ряд ИИ-функций

07 апреля 2020, 13:28




Осталась неделя до анонса флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Презентация пройдет в онлайне. Во время мероприятия компания может представить еще ряд гаджетов помимо ожидаемых смартфонов. В их числе беспроводное зарядное устройство OnePlus Warp Charge 30.

беспроводная зарядка OnePlus Warp Charge 30


Сегодня в сети появилась информация о том, что OnePlus Warp Charge 30 будет стоить около 76$ (5700 руб.) и сможет заряжать флагманы OnePlus 8 до 50 процентов всего за 30 минут. Чтобы полностью зарядить батарею смартфона устройству понадобится 80 минут.

Известно, что беспроводная зарядка будет оснащена вентилятором охлаждения с режимом сна на основе ИИ, который будет выключать вентилятор в ночное время. Зарядное устройство будет оснащено функциями обнаружения пыли и защитой от перегрева. Однако эта информация, пока что находится лишь на уровне слухов, поскольку производитель официально не раскрывал никаких характеристик устройства.

смартфон oneplus 8


Что касается смартфонов OnePlus 8, то известно, что они будут оснащены чипсетом Snapdragon 865 и оперативной памятью LPDDR5, которая впервые появится на устройствах OnePlus. Устройства используют флэш-накопитель стандарта UFS 3.0, который способен повысить скорость чтения и записи до 1700 МБ/с.

OnePlus ранее подтвердил, что его флагманский смартфон будет иметь на борту OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Всем поклонникам бренда остается ждать до 14 апреля, когда состоится официальный анонс.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Большая утечка о Honor 30 Pro: флагманский чипсет, пять камер и изогнутый экран
  • TCL представила линейку смартфонов TCL 10
  • Анонс смартфона Vivo V19 с двойной селфи-камерой и мощным аккумулятором
  • Слухи: выход флагмана Nokia 9.3 PureView перенесен из-за коронавируса
  • Xiaomi потроллила Huawei за невозможность поддержки сервисов Google

    • следующая новость
    Бюджетный смартфон Honor 30S отметился рекордными продажами в Китае

    предыдущая новость
    Анонс ASUS Chromebook Flip C436: компактный ноутбук с бескомпромиссной производительностью

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 апреля, 2020

    Анонс TCL MOVETIME MT43K: детские смарт-часы с родительским контролем и ИИ-функциями

    Пять функций WhatsApp, которые станут популярными в 2020 году

    Киберспорт как увлекательное развлечение на скучном карантине

    Бюджетный смартфон Honor 30S отметился рекордными продажами в Китае

    Утечка: беспроводная зарядка OnePlus Warp Charge 30 будет поддерживать ряд ИИ-функций

    Анонс ASUS Chromebook Flip C436: компактный ноутбук с бескомпромиссной производительностью

    Большая утечка о Honor 30 Pro: флагманский чипсет, пять камер и изогнутый экран

    Десктопные процессоры Intel Comet Lake-S выйдут только в конце мая

    6 апреля, 2020

    TCL представила линейку смартфонов TCL 10

    Cтали известны характеристики будущих настольных процессоров Intel Comet Lake

    Xiaomi подала патентную заявку на инновационный дизайн будущего смартфона

    Слухи: новый смарт телевизор от Huawei будет поддерживать управление жестами

    Zoom сделал доступными тысячи частных видео в Интернете

    Анонс смартфона Vivo V19 с двойной селфи-камерой и мощным аккумулятором

    Слухи: новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z будут работать 20 часов без подзарядки

    OPPO скоро представит неизвестный гаджет

    Apple Music занял второе место среди служб глобальной потоковой трансляции музыки

    ZOTAC представила серию компактных видеокарт на чипе GeForce GTX 1650 GDDR6

    Слухи: выход флагмана Nokia 9.3 PureView перенесен из-за коронавируса

    Facebook пытался купить шпионское ПО Spyware Pegasus для слежки за пользователями

    ССЫЛКИ