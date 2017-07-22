Осталась неделя до анонса флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Презентация пройдет в онлайне. Во время мероприятия компания может представить еще ряд гаджетов помимо ожидаемых смартфонов. В их числе беспроводное зарядное устройство OnePlus Warp Charge 30.
Сегодня в сети появилась информация о том, что OnePlus Warp Charge 30 будет стоить около 76$ (5700 руб.) и сможет заряжать флагманы OnePlus 8 до 50 процентов всего за 30 минут. Чтобы полностью зарядить батарею смартфона устройству понадобится 80 минут.
Известно, что беспроводная зарядка будет оснащена вентилятором охлаждения с режимом сна на основе ИИ, который будет выключать вентилятор в ночное время. Зарядное устройство будет оснащено функциями обнаружения пыли и защитой от перегрева. Однако эта информация, пока что находится лишь на уровне слухов, поскольку производитель официально не раскрывал никаких характеристик устройства.
Что касается смартфонов OnePlus 8, то известно, что они будут оснащены чипсетом Snapdragon 865 и оперативной памятью LPDDR5, которая впервые появится на устройствах OnePlus. Устройства используют флэш-накопитель стандарта UFS 3.0, который способен повысить скорость чтения и записи до 1700 МБ/с.
OnePlus ранее подтвердил, что его флагманский смартфон будет иметь на борту OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Всем поклонникам бренда остается ждать до 14 апреля, когда состоится официальный анонс.
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