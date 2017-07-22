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Бюджетный смартфон Honor 30S отметился рекордными продажами в Китае

07 апреля 2020, 14:15



Как уже сообщал THG, 30 марта в Китае состоялась презентация смартфона Huawei Honor 30S - первого устройства с чипсетом HiSilcon Kirin 820 5G и поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Последующий ажиотаж с началом его продаж превзошел все ожидания.

Первые официальные продажи Honor 30S начались 7 апреля. По данным Huawei, объем продаж за первую секунду, когда стали поступать платежи за Honor 30S, превысил 100 млн юаней (14,1 млн долл.). Принимая во внимание цену CNY 2399/2699 моделей 8/128 Гбайт и 8/256 Гбайт, Honor продал в первую секунду продаж от 37000 до 41000 устройств.

Как отметил Чжао Мин, президент бизнес-департамента Honor, продажа Honor 30S в первый день стала беспрецедентно высокой. Она побила множество рекордов, которые регистрировались ранее.

Huawei Honor 30S


В чем причина успеха?

По мнению аналитиков, рекордный объем продаж оказался совсем не удивительным, если учесть, что новый смартфон относится к классу бюджетных телефонов среднего класса, оснащенных поддержкой будущего поколения связи 5G.

Рекорд с продажами Honor 30S показал, какие именно характеристики смартфонов выглядт сегодня оптимальными с точки зрения массового китайского рынка. Это - 6,5 дюйм дисплей с разрешением 2400х1080 пк (Full HD), построенный на технологии LCD 2,5D из гнутого стекла с 96% цветовой гаммой NTSC.

Другие характеристики этого смартфона приведены на рисунке.

Huawei Honor 30S spec


Отмечается, что у новой модели смартфона нет экранного датчика отпечатков пальцев. Нет также считывателя отпечатков пальцев и сзади. Для реализации функции считывателя применен ультра-узкий полосковый боковой датчик 2,4 мм.




Смартфон поставляется с четырехкамерной системой - это отражает модный тренд. У него установлены: 64 Мпк основная камера, 8 Мпк телеобъектив (3-кратный оптический зум), 8 Мпк 120-град ультра-широкоугольный объектив и 2 Мпк макрообъектив.

Про установку на Honor 30S 5G мощного аккумулятора емкостью 4000 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 40 Вт издание THG уже сообщало в своей предыдущей новости. По данным компании, для зарядка смартфона до 70% требуется всего 30 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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