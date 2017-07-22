Киберспорт как увлекательное развлечение на скучном карантине
07 апреля 2020, 14:38
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В связи со сложившейся в мире ситуацией лучший вариант на данный момент -- это сидеть дома. За время карантина будут пересмотрены все фильмы, сериалы, и нужно найти себе какое-нибудь интересное занятие.
Как вариант -- киберспорт. Особенно это понравится любителям традиционных видов спорта. Футбол, баскетбол, хоккей и другие дисциплины сейчас на паузе, но получать эмоции от матчей все же хочется. Киберспорту не нужны стадионы -- все вполне можно проводить в режиме онлайн.
Ставки
Усилить эмоции от просмотра киберспортивных матчей можно при помощи ставок. Вы можете их сделать на сайте csgoeasybets.com. На странице представлен целый ряд матчей, и прямо там вы можете следить за прямыми трансляциями игр. Компания также предлагает бонус всем новым игрокам до 3000 рублей на первое пополнение баланса.
Что смотреть?
Наверное, самой простой в понимании для новичков станет CS:GO. Многие из вас наверняка играли в Counter-Strike 1.6, а может быть и в саму Global Offensive. Суть игры очень легко понять. Есть команды террористов и спецназа. Задача первых -- установить бомбу и взорвать ее. Спецназ же должен не допустить этого.
Сейчас в CS:GO проходит турнир ESL Pro League Season 11. Он разбит на два региона: Европа и Северная Америка. Лучшие европейские команды разыграют более 500 тысяч долларов, а американские коллективы -- 219 тысяч американских президентов. Чтобы зрители не скучали, матчи проводятся почти каждый день.
На европейском турнире вы наверняка найдете, за кого болеть. Так, здесь представлено 2 СНГ коллектива: Natus Vincere и Virtus.Pro. Первые сейчас имеют очень хорошую игровую форму, и поэтому наверняка будут претендовать на первое место.
Еще одной популярной дисциплиной является Dota 2. Эту игру гораздо сложнее понять новичку, но если разобраться во всех базовых механиках и принципах, то можно с большим интересом наблюдать за матчами. Поединки в доте крайне зрелищные, динамичные.
Злосчастная эпидемия внесла свои коррективы в привычную киберспортивную жизнь. На весенний период намечалось несколько крупных турниров, но из-за нестабильной ситуации все было перенесено на неопределенный срок. Но киберспорт как-то выкручивается. По Dota 2 также сейчас проходят турниры в режиме онлайн с сильнейшими командами в качестве участников. Так, на апрель ожидается ESL One Online Europe & CIS, где сыграют такие коллективы, как Natus Vincere, Team Secret, OG, Virtus Pro.
Следить в режиме онлайн за всеми матчами можно при помощи сервиса Twitch. Киберспортивные трансляции организованы на самом высоком уровне. Здесь вам покажут все повторы, предоставят интересную инфографику, матч будут комментировать хорошо подготовленные комментаторы, а после игры случившееся разберут в студии аналитики.
Играйте сами!
Смотреть на то, как играют профессионалы, это, конечно, хорошо и весьма увлекательно, но лучше и самостоятельно окунуться в мир этих интересных игр. К тому же сейчас CS:GO стала бесплатной, а Dota 2 всегда была free-to-play. Скачать их вы можете при помощи сервиса Steam. Системные требования у этих игр не очень высокие, поэтому они пойдут даже на самых обычных компьютерах.
Еще интереснее будет играть в компании друзей. Сейчас из дома лучше не выходить, но общаться с товарищами все равно хочется. Не проблема -- скачайте Discord или Skype, создайте лобби в CS или Dota 2, и вперед! За таким развлечением вы без проблем скоротаете долгие карантинные вечера, а также прекрасно отдохнете в компании друзей.