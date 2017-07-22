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Пять функций WhatsApp, которые станут популярными в 2020 году

07 апреля 2020, 15:45



Мессенджер WhatsApp остается одним из лучших приложений для быстрого общения между друзьями, коллегами по работе, членами семьи. Это стало ясно практически всем в результате разгоревшейся пандемии коронавируса.


WhatsApp


Эксперты назвали пять новых функций WhatsApp, которые должны стать самыми востребованными и популярными в 2020 году.

1. WhatsApp Dark mode (ночной режим). Этот режим появился недавно (в феврале 2020 года) для приложений WhatsApp для Android и iOS, он позволяет существенно снизить нагрузку на глаза в условиях низкой освещенности.

2. Удаление отправленных сообщений. Появление этой функции давно ждали пользователи. Необходимость в таком удалении возникает при ошибочной отправке сообщения. Теперь, открыв чат получателя, можно удалить его. Достаточно нажать на отравленное сообщение и удерживать в течение короткого времени. Отсчет, пока удаление возможно, начинается с момента отправки и длится 13 часов 8 минут и 16 секунд. Если за это время отправитель не подаст команду на удаление, то сообщение «зависнет» у получателя навсегда.

3. Управление загрузкой данных. Речь идет о сохранении получаемых данные и выборе размера места, где их можно хранить. Если на телефоне ощущается нехватка свободного пространства или пользователь хочет экономить мобильный трафик, то теперь он может отключить для приложений возможность загрузки ими файлов мультимедиа. Они могут поступать к нему в виде мобильных данных разных форматов: фотографии, аудио, видео и документы.




4. Поделиться своим местоположением в режиме реального времени. О полезности этой функции давно говорят, но до сих пор забывали добавить ее в основной состав WhatsApp. Согласно оценкам, она действительно очень востребована и позволяет легко сообщить свои координаты собеседнику. Это позволит друзьям и семье отслеживать отправителя в режиме реального времени на карте. Можно даже установить длительность отслеживания местоположения на. Когда потребность пропадет, можно отключить этот режим.

5. Узнать, когда было прочитано отправленное сообщение. До сих пор о прочтении отправленного сообщения можно было узнать только по двойной галочке-отметке. Однако часто знать, когда именно было прочитано сообщение получателем, имеет крайне большое значение. Теперь, если нажать на значок «i» (Информация о сообщении), то в верхней части окна чата появится время его прочтения.




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