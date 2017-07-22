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Анонс TCL MOVETIME MT43K: детские смарт-часы с родительским контролем и ИИ-функциями

07 апреля 2020, 16:53





TCL ранее анонсировала новую линейку смартфонов TCL 10, но, как и любой уважающий себя вендор, на этом компания не остановилась. Также были презентованы и другие продукты, в числе которых новые смарт-часы MOVETIME. Этот гаджет больше ориентирован на детей, а его полном название - MOVETIME MT43K. Часы имеют на борту различные родительские функции и предлагают по-настоящему детский дизайн.

Анонс TCL MOVETIME Kids Watch MT43K


MOVETIME Kids Watch MT43K позволяют родителям отслеживать, где находится их ребенок. Также родители могут задать в настройках определенную безопасную зону нахождения их чада, и если ребенок перешел определенную родителем границу, то родителям тут же отправляется соответствующее уведомление.

Анонс TCL MOVETIME Kids Watch MT43K


Смарт-часы поддерживают звонки и голосовые сообщения через 4G и оснащены Bluetooth. Родители даже имеют возможность включить специальный школьный режим, который позволит детям сосредоточиться на своей домашней работе или учебе, не отвлекаясь. На борту есть поддержка голосового помощника с ИИ-функциями и различные обучающие игры.

MOVETIME Kids Watch MT43K оснащены 1,41-дюймовым AMOLED-дисплеем, а под капотом трудится чипсет Snapdragon. Дисплей на смарт-часах сенсорный. Есть и дополнительные кнопки для управления устройством, расположенные сбоку от экрана. Гаджет имеет степень защиты стандарта IP67, а емкость аккумулятора составляет 600 мАч. Это позволяет устройству работать 4 дня без подзарядки. Стоят часики - 179$ (14 000 руб.).



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