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TLC представила сразу три модели беспроводных наушников

07 апреля 2020, 18:20




Наряду с новыми смартфонами серии TCL 10, анонсированными вчера, TCL также презентовала кучу других продуктов, включая три модели беспроводных наушников, две из которых выполнены в формате TWS.

TCL ACTV500TWS


Начать стоит, пожалуй, с очень стильной модели - TCL ACTV500TWS. В их дизайне присутствует медный оттенок, что выделяет эту модель среди других аналогов на рынке. Драйверы этой модели имеют диаметр 6 мм. Вес наушников всего 1,5 грамма, а срок работы на одном заряде составляет 6,5 часов, а если считать это время вместе с полным зарядом чехла, то оно составляет 33 часа.

TCL ACTV500TWS


Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку и зарядку через USB-C. Благодаря поддержке быстрой зарядки, всего 15 минут заряда будет достаточно, чтобы час прослушивать музыку. TCL ACTV500TWS имеют степень защиты IPX7. Наушники подключаются через Bluetooth 5.0. Цена этого гаджета - 99$ (7400 руб.).

Другая модель - TCL ACTV200BTWT. Как видно из названия, это не TWS наушники. Они имеют шейный обод и те же медные оттенки в дизайне. На борту 8,6-мм драйверы для мощных басов. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0, а для управления музыкой и звонками есть пульт управления.

TCL ACTV200BTWT


Эта модель имеет степень защиты IPX4. К сожалению, TLC не указали емкость аккумулятора у этой модели, но известно, что время автономной работы составляет 14 часов. Гаджет также поддерживает быструю зарядку. Цена устройства - 79$ (6000 руб.).

Еще одна представленная модель - это TCL SOCL500TWS. Они оснащены 5,8-мм драйверами. Наушники не поддерживают беспроводную зарядку, а время автономной работы составляет 6,5 часов. С зарядным чехлом - это 26 часов. Наушники также поддерживают быструю зарядку.

TCL SOCL500TWS


TCL SOCL500TWS подключается через Bluetooth 5.0, имеет сенсорные кнопки для управления музыкой и звонками, а также степень защиты IPX4.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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