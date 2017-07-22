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Поддержка StoreMI для чипсетов AMD прекращена в ожидании выхода Axes StoreMI

07 апреля 2020, 18:30



Компания AMD недавно объявила о намерении прекратить официальную поддержку технологии StoreMI. При этом вендор заявил, что собирается выпустить вскоре улучшенную версию этого механизма. Она должна появиться во втором квартале этого года.

Напомним, что AMD начала поддержку StoreMI при выпуске чипсета Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge). Затем она появилась для чипсетов 400-й серии, потом для чипсета X399. Среди последних анонсов с поддержкой StoreMI были чипсеты Ryzen серии 3000 (Matisse) и высокопроизводительный чипсет X570.


AMD Axes StoreMI


StoreMI - это технология логического объединения HDD и SSD. Первоначальной разработкой этого механизма занималась небольшая компания Enmotus, но потом технология была перенесена на чипсеты AMD, где она уже применялась под собственным брендом - AMD StoreMI.

Технология AMD StoreMI основана на принципе многоуровневости доступа к данным (tiering), который реализуется за счет кэширования. Цель ее применения - существенный рост производительности.

Секрет роста производительности состоит в связывании пространств хранения данных на SSD и жестком диске в один логический диск. За счет самообучения AMD StoreMI знает, какие данные и где хранятся в системе. Обладание этой информацией позволяет значительно ускорить обмен данными между системой хранения и вычислительной подсистемой.

По сути StoreMI позволяет объединять до 256 Гбайт твердотельного хранилища с обычной массовой памятью, ускоряя работу традиционных жестких дисков. Наиболее часто используемые файлы хранятся на более быстром диске для ускорения доступа к ним. Согласно подтвержденным характеристикам AMD, StoreMi позволяет ускорить загрузку Windows в 2,3 раза, загрузку приложений и игр в 9,8 и 2,9 раз, соответственно.

Согласно заявлению AMD, начиная с 31 марта доступ для загрузки StoreMi с сайта AMD будет прекращен. Если загрузка произведена до названной даты, то AMD не будет ограничивать применение этой технологии. Однако начиная с указанной даты, производитель пока не будет предоставлять пользователям техническую поддержку.




Как заявил представитель компании Enmotus - собственного самого разработчика StoreMi, они готовы предоставлять бесплатную техническую поддержку для существующих пользователей в период с 1 апреля по 15 мая этого года. В дальнейшем зарегистрированным пользователям будет предложено обновить до FuzeDrive 256 по цене $ 9,95 (скидка 50% от существующей цены).

AMD не советует пользователям загружать StoreMI со сторонних веб-сайтов, поскольку в этом случае нет гарантии в безопасности и надежности. В качестве временного решения (до выхода новой версии StoreMI) AMD рекомендует использовать альтернативное решение - Enmotus FuzeDrive.


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