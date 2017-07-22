РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ученые Стэнфордского медуниверситета изобрели умный унитаз

07 апреля 2020, 20:10



Ученые Стэнфордского медуниверситета (Stanford Medicine) изобрели умный унитаз, с помощью которого можно ставить точный диагноз и выявлять признаки различных заболеваний у пациентов. Оценка состояния здоровья выполняется путем проведения анализа мочи и кала. Программа обработки полученных данных позволяет выявлять различные заболевания, например, некоторые виды рака, такие как колоректальный или урологический.

По мнению исследователей, умный туалет идеально подойдет для тех людей, которые имеют генетическую предрасположенность к подобного рода заболеваниям. Это могут быть пациенты, предрасположенные к вздутию кишечника, раку простаты или почечной недостаточности. Устройство поможет следить им за здоровьем без частых визитов к врачу.


умный унитаз Stanford Medicine


Разработка технологии велась на протяжении более 15 лет. Как заявил один участников проекта, несмотря на то, что хотя многие при рассказе об этом изобретении начинают смеяться, он готов ответственно заявить, что предложена интересная, хотя и немного странная идея.

В пилотном тестировании приняли участие 21 человек. Для исследований использовался обычный унитаз, внутри чаши которого были установлены различные приспособления. Образцы мочи подвергались физическому и молекулярному анализу, испражнения кала оценивались по физическим характеристикам. Собранные данные автоматически отправлялись в облако для безопасного хранения.

Как утверждают разработчики, с помощью умного унитаза можно осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья. Для получения максимальной пользы пациенты должны пользоваться этим устройством регулярно.




С конструкционной точки зрения это выглядит как отдельный блок, который может быть встроен в любую стандартную фарфоровую чашу.

Созданная система хранения данных может быть интегрирована в будущем с любой информационной системой учета медицинских данных. С их помощью можно проводить различные исследования: оценка уринодинамики, проведение анализов мочи, контроль за появлением следов крови, анализ на лейкоциты, контроль уровня белка и многое другое. В работе данного устройства может применяться до десяти различных биомаркеров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • Российский стартап выпустил термос, сохраняющий тепло 48 часов
  • Первый фитнес-трекер Redmi оснащен минимумом базовых функций
  • Xiaomi представила детские смарт-часы с двумя камерами
  • В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук
  • Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут

    • следующая новость
    Китай прервал сорокалетнюю гегемонию США по количеству патентов за год

    предыдущая новость
    Поддержка StoreMI для чипсетов AMD прекращена в ожидании выхода Axes StoreMI

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 апреля, 2020

    Мобильное приложение COVID Voice Detector поможет выявить признаки заболевания COVID-19

    Китай прервал сорокалетнюю гегемонию США по количеству патентов за год

    Ученые Стэнфордского медуниверситета изобрели умный унитаз

    Поддержка StoreMI для чипсетов AMD прекращена в ожидании выхода Axes StoreMI

    TLC представила сразу три модели беспроводных наушников

    Анонс TCL MOVETIME MT43K: детские смарт-часы с родительским контролем и ИИ-функциями

    Пять функций WhatsApp, которые станут популярными в 2020 году

    Киберспорт как увлекательное развлечение на скучном карантине

    Бюджетный смартфон Honor 30S отметился рекордными продажами в Китае

    Утечка: беспроводная зарядка OnePlus Warp Charge 30 будет поддерживать ряд ИИ-функций

    Анонс ASUS Chromebook Flip C436: компактный ноутбук с бескомпромиссной производительностью

    Большая утечка о Honor 30 Pro: флагманский чипсет, пять камер и изогнутый экран

    Десктопные процессоры Intel Comet Lake-S выйдут только в конце мая

    6 апреля, 2020

    TCL представила линейку смартфонов TCL 10

    Cтали известны характеристики будущих настольных процессоров Intel Comet Lake

    Xiaomi подала патентную заявку на инновационный дизайн будущего смартфона

    Слухи: новый смарт телевизор от Huawei будет поддерживать управление жестами

    Zoom сделал доступными тысячи частных видео в Интернете

    Анонс смартфона Vivo V19 с двойной селфи-камерой и мощным аккумулятором

    Слухи: новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z будут работать 20 часов без подзарядки

    ССЫЛКИ