Ученые Стэнфордского медуниверситета (Stanford Medicine) изобрели умный унитаз, с помощью которого можно ставить точный диагноз и выявлять признаки различных заболеваний у пациентов. Оценка состояния здоровья выполняется путем проведения анализа мочи и кала. Программа обработки полученных данных позволяет выявлять различные заболевания, например, некоторые виды рака, такие как колоректальный или урологический.
По мнению исследователей, умный туалет идеально подойдет для тех людей, которые имеют генетическую предрасположенность к подобного рода заболеваниям. Это могут быть пациенты, предрасположенные к вздутию кишечника, раку простаты или почечной недостаточности. Устройство поможет следить им за здоровьем без частых визитов к врачу.
Разработка технологии велась на протяжении более 15 лет. Как заявил один участников проекта, несмотря на то, что хотя многие при рассказе об этом изобретении начинают смеяться, он готов ответственно заявить, что предложена интересная, хотя и немного странная идея.
В пилотном тестировании приняли участие 21 человек. Для исследований использовался обычный унитаз, внутри чаши которого были установлены различные приспособления. Образцы мочи подвергались физическому и молекулярному анализу, испражнения кала оценивались по физическим характеристикам. Собранные данные автоматически отправлялись в облако для безопасного хранения.
Как утверждают разработчики, с помощью умного унитаза можно осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья. Для получения максимальной пользы пациенты должны пользоваться этим устройством регулярно.
С конструкционной точки зрения это выглядит как отдельный блок, который может быть встроен в любую стандартную фарфоровую чашу.
Созданная система хранения данных может быть интегрирована в будущем с любой информационной системой учета медицинских данных. С их помощью можно проводить различные исследования: оценка уринодинамики, проведение анализов мочи, контроль за появлением следов крови, анализ на лейкоциты, контроль уровня белка и многое другое. В работе данного устройства может применяться до десяти различных биомаркеров.
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