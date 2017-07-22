Китайский телекоммуникационный гигант Huawei тихой сапой выбился в мировые лидеры технологического сектора. Это еще раз подтверждает последний отчет о результатах деятельности Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за 2019 год, согласно которому Huawei подала в общей сложности 4411 патентов в рамках международной патентной системы.
В докладе ВОИС была также опубликована еще одна сенсационная новость, а именно-результаты работы Китая. По данным ВОИС, Китай превзошел Соединенные Штаты Америки в 2019 году, как главный источник международных патентных заявок, поданных в ВОИС. Китай подал 58 990 заявок с использованием системы договора о патентной кооперации (PCT) ВОИС. В свою очередь, США подали 57 840 заявок за тот же период. Это делает Китай крупнейшим пользователем системы PCT, которая помогает стимулировать и распространять инновации.
Следует отметить, что США были лидерами по патентам на протяжении 41 года, то есть с момента начала функционирования РСТ в 1978 году. Для сравнения, по состоянию на 1999 году ВОИС получила всего 276 патентных заявок из Китая. В 2019 году количество китайских патентных заявок выросло до 58 990. То есть за 20 лет количество патентных заявок от Китая в год выросло в 200 раз.
Возвращаясь к корпоративному патентному сегменту, по количеству патентов прямо за Huawei идет Mitsubishi Electric Corp. с общим числом патентов 2661. На третьей позиции находится Samsung Electronics с 2334 патентами. Qualcomm занимает четвертое место с 2127 патентными заявками, в то время как Oppo Mobile занимает пятое место с 1927 патентами. Таким образом, в топ-10 списка претендентов входят четыре компании из Китая, две из Республики Корея и по одной из Германии, Японии, Швеции и США. Из топ-10 заявителей шесть подали заявки в основном на цифровую связь, а именно Ericsson, Oppo, Huawei Technologies, LG Electronics, Samsung Electronics и Qualcomm.
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