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Мобильное приложение COVID Voice Detector поможет выявить признаки заболевания COVID-19

07 апреля 2020, 21:10



Многие сегодня хотят знать, не заразились ли они коронавирусом. Сдавать тесты еще ненадежно: пока пройдет несколько ней до получения результата, можно заразиться, хотя тест покажет отрицательный результат. До сих пор отсутствует налаженная система тестирования в США и в мире. Это вынудило многие страны принимать собственные нормы для тестирования и создавать собственные наборы тестов. Вирус может мутировать, а при использовании тестов необходимо получать достоверный результат.

Что можно предложить взамен? «Просто покашляйте в микрофон на своем смартфоне iPhone или Android», - говорят исследователи из Университета Карнеги-Меллона. Звучит глупо, если не знать о ведущейся ими разработке нового экспериментального приложения. Они создают программу, которая способна анализировать звук кашля (если он есть) и другие звуковые характеристики для определения самочувствия человека. Оценка выполняется с помощью искусственного интеллекта. В результате выдается ответ на вопрос, есть ли вероятность заражения COVID-19.


COVID Voice Detector


Будущее приложение будет называться COVID Voice Detector. Как сообщает издание Futurism, после его загрузки пользователя просят покашлять три раза, а затем повторить несколько раз тот или иной текст. Это может быть чтение алфавита, а может быть долгое произношение какого-либо гласного звука до момента, пока это удается сделать, пока человек ни начинает задыхаться.

Анализируя собранные, программа оценивает объем легких. Затем запускается алгоритмическая часть приложения. Там осуществляется обработка полученные данные. Результат выдается в цифровом виде - от 1 до 10. Чем выше итоговая оценка, тем больше вероятность, что человек заражен COVID-19.




Как сообщают авторы разработки, их цель была помочь гражданам выявить первые признаки заболевания. Они также сообщили, что готовы собирать эталоны голосов, которые помогут обучать систему ИИ. Это поможет сделать ее более точной для выявления признаков болезни.

Отмечается, что пока программа находится на стадии разработки и тестирования. Команда разработчиков еще не готова отдать ее для практическое применения.




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