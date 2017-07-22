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Apple готовит к выпуску в 2020 году накладные наушники и новую модель AirPods X

07 апреля 2020, 23:10


По слухам, Apple готовиться выпустить свои первые накладные (over-ear) наушники, которые будут показаны на WWDC. Вторая готовящаяся новинка - давно ожидаемые AirPods Pro Lite; они должны появиться осенью под названием «AirPods X».

Beats Solo Pro


Слухи о будущих накладных наушниках Apple ходят уже несколько лет. Ожидается, что они будет иметь премиальные технические характеристики. Внешне это будет полноразмерная модель с накладными амбушюрами.

Инсайдом о этой модели поделился блогер Джон Проссер. Он отметил в своем твиттере, что Apple планирует выпустить эту модель в июне и показать их на WWDC. С его слов, модель будет иметь название B515, покупателям она обойдется в 350 долл. Внешне она будет похожа на Bose 700.

блогер Джон Проссер


Однако Apple не планирует останавливаться на достигнутом. Компания также собирается начать выпуск наушников под собственным брендом взамен бренда Beats.

В 2018 году аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) предположил, что это будут наушники с «совершенно новым» дизайном премиум-класса. При этом они сохранят преемственность с беспроводными наушниками AirPods.





Эту же идею высказывает в своем твите и Джон Проссер. Он заявляет, что запуск новой модели Apple AirPods произойдет в сентябре или октябре. Именно в это время Apple представляет свои новые модели iPhone. Новые наушники будет называться «AirPods X». Их цена будет около 200 долл.

По словам Проссера, модель будет предназначена «для спорта и бега». Он уверен, что она будет похожа на Beats X - Bluetooth-наушники, где используется соединительный провод между амбушюрами. В этом состоит их главное отличие в дизайне от беспроводных AirPods.

Ходят слухи, что Apple готовит модель AirPods Pro Lite. Отчасти она будет напоминать по своим функциям AirPods Pro, но ее цена будет «более разумной».



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