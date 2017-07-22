Apple готовит к выпуску в 2020 году накладные наушники и новую модель AirPods X
07 апреля 2020, 23:10
По слухам, Apple готовиться выпустить свои первые накладные (over-ear) наушники, которые будут показаны на WWDC. Вторая готовящаяся новинка - давно ожидаемые AirPods Pro Lite; они должны появиться осенью под названием «AirPods X».
Слухи о будущих накладных наушниках Apple ходят уже несколько лет. Ожидается, что они будет иметь премиальные технические характеристики. Внешне это будет полноразмерная модель с накладными амбушюрами.
Инсайдом о этой модели поделился блогер Джон Проссер. Он отметил в своем твиттере, что Apple планирует выпустить эту модель в июне и показать их на WWDC. С его слов, модель будет иметь название B515, покупателям она обойдется в 350 долл. Внешне она будет похожа на Bose 700.
Однако Apple не планирует останавливаться на достигнутом. Компания также собирается начать выпуск наушников под собственным брендом взамен бренда Beats.
В 2018 году аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) предположил, что это будут наушники с «совершенно новым» дизайном премиум-класса. При этом они сохранят преемственность с беспроводными наушниками AirPods.
Эту же идею высказывает в своем твите и Джон Проссер. Он заявляет, что запуск новой модели Apple AirPods произойдет в сентябре или октябре. Именно в это время Apple представляет свои новые модели iPhone. Новые наушники будет называться «AirPods X». Их цена будет около 200 долл.
По словам Проссера, модель будет предназначена «для спорта и бега». Он уверен, что она будет похожа на Beats X - Bluetooth-наушники, где используется соединительный провод между амбушюрами. В этом состоит их главное отличие в дизайне от беспроводных AirPods.
Ходят слухи, что Apple готовит модель AirPods Pro Lite. Отчасти она будет напоминать по своим функциям AirPods Pro, но ее цена будет «более разумной».
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