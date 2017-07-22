Лимитированная Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появилась на eBay за большие деньги
08 апреля 2020, 09:02
Во время анонса лимитированной серии GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition представители Nvidia прямо заявили, что эта видеокарта не поступит в открытую продажу. Она выйдет ограниченным тиражом в 200 экземпляров и будет разыгрываться в рамках различных конкурсов и лотерей. Некоторые из этих конкурсов уже завершились, а их победители получили свои экземпляры GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.
Дальнейшее развитие событий оказалось вполне закономерным, и один из экземпляров GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition недавно появился на eBay. Начальная стоимость видеокарты была установлена на уровне $2500, но в ходе торгов она уже успела вырасти до $4200, что намного больше стоимости стоковой GeForce RTX 2080 Ti.
На сегодняшний день Nvidia разыграла лишь 77 экземпляров GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Судьба остальных 123 видеокарт пока неизвестна, но не исключено, что компания приберегла их к выходу игры Cyberpunk 2077. Видеокарта отличается от обычной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном кожуха, выполненного в цветах Cyberpunk 2077.
До недавних пор единственным способом заполучить GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition оставалась победа в конкурсе #RTXon. Но мы не сомневаемся в том, что некоторые сегодняшние владельцы видеокарт начнут активно продавать их на Reddit или eBay. И, как показывает практика, такую покупку не удастся назвать недорогой.
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