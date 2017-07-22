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08 апреля 2020, 10:22
Модели Find X2 и Find X2 Pro являются последними флагманскими телефонами OPPO, но они не поддерживают беспроводную зарядку. Тем не менее, OPPO готовит к выходу на рынок еще один флагман - OPPO Ace 2, который будет поддерживать беспроводную зарядку. В преддверии выхода телефона консорциум Wireless Power Consortium (WPC) опубликовал подробные сведения об этом устройстве.
Согласно данным WPC, беспроводное зарядное устройство имеет номер модели OAWV01. Официальное же название зарядки - OPPO AirVOOC. Гаджет поддерживает несколько режимов входного питания мощностью - 18 Вт, 30 Вт и 65 Вт. Максимальная же выходная мощность устройства 40 Вт.
Отдельно стоит отметить и дизайн гаджета. OPPO AirVOOC имеет овальную форму с углублением на одной стороне, в которое будет укладываться смартфон. На другой стороне находится большая серебристая кнопка. Для плотного соприкосновения с поверхность и избежания скольжения, вокруг основания есть специальная силиконовая полоса. Ценник для беспроводного зарядного устройства AirVOOC неизвестен, но вряд ли он будет невысоким.
Смартфон OPPO Ace 2 должен быть представлен в понедельник, 13 апреля. Согласно последним утечкам, смартфон будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления не меньше 90 Гц. На борту будет четверная камера, чипсет Snapdragon 865 с поддержкой 5G, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.
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