Ноутбуки GIGABYTE AORUS Gaming и AERO Creator получили награды 2020 Red Dot Design Awards
08 апреля 2020, 11:15
Компания GIGABYTE, один из ведущих брендов, занимающийся выпуском персональных компьютеров, ноутбуков и комплектующих, недавно получила награду 2020 Red Dot Design Award за две свои новые флагманские модели - ноутбуки AERO 15 OLED и AERO 17. Этой же награды были отмечены также два игровых ноутбука профессиональной серии - AORUS 15G и AORUS 17X.
Red Dot Design Award - это престижная награда в области дизайна. Она присуждается «Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия» из земли Эссен (Германия). Эта премия вручается дизайнерам и компаниям-производителям, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в дизайне потребительских товаров. Признание GIGABYTE в этой роли отражает его лидерство на рынке ноутбуков.
В этом году для участия в конкурсе 2020 Red Dot Design Awards приняли участие представители из 60 стран мира, ими было подано более 6500 заявок. GIGABYTE был представлен линейками ноутбуков AERO Creator и AORUS Gaming Laptop, выпускаемых на Тайване. Первое, что выделяет модели GIGABYTE - это ультратонкая оправа, использование при калибровке цвета инструмента Xrite Pantone, поддержка Microsoft Azure AI и другие передовые технологии.
Модели, отмеченные наградами 2020 Red Dot Design Award, уже были отмечены ранее двумя престижными премиями - Европейской премией European Hardware Awards в категории Best Notebook (лучший ноутбук) и тайваньской наградой Taiwan Excellence Awards.
Линейка AORUS: новый дизайн игровых ноутбуков
Ноутбуки AORUS выделяются своими быстрыми и мощными процессорными системами, наличием высококачественных дисплеев с высокой частотой обновления, надежностью механических клавиатур с исключительными тактильными свойствами. В 2020 году развитие дизайна AORUS продолжилось с участием группы профессионального киберспорта G2 Esports. Эта глобальная команда помогала GIGABYTE создать игровой ноутбук, который бы одновременно отвечал индивидуальным вкусам каждого геймера и соответствовал потребностям профессионального геймерского сообщества. Новая комплексная и интегрированная концепция дизайна была положена в основу выбора будущего дизайна ноутбуков, что дало GIGABYTE шанс получить награду.
Дизайн флагмана AORUS 17X был вдохновлен образами суперскоростных автомобилей и самолетов-истребителей. Алюминиевое шасси изготавливается на станках с ЧПУ (компьютерное числовое управление), что делает рамку исключительно прочной. Светодиоды RGB разбросаны по всей длине корпуса, что создает потрясающее ощущение скорости и мощности при работе с таким ноутбуком.
Второй победитель - ноутбук AORUS 15G. Он ориентирован на профессиональную серию для поклонников игр-гонок. Дизайн AORUS 15G был вдохновлен идеями, связанными с участием в ралли на спортивных автомобилях. Боковая часть шасси украшена по особому. Это создает ощущение принадлежности к экстремальным видам спорта. В этом модернистском дизайне присутствует также и нотка минимализма.
Линейка AERO: баланс производительности и мобильности
Эстетика при разработке ноутбуков в линейке AERO связывает их с научно-фантастическими фильмами.
Для этих моделей применяется полностью алюминиевое шасси с нанесенной литографией NIL (Nano-Imprint Lithography). Дизайн демонстрирует превосходное качество, но при этом его простота не подавляет.
Как отметил Стивен Чен, вице-президент мобильного бизнеса GIGABYTES, красота ноутбуков AERO заключается в создании «больших новых возможностей». Их отличают облегченные корпуса, долговечные батареи и высокая производительность. Все выбрано без компромиссов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".