Xiaomi уже много раз обвиняли в копировании дизайна продуктов Apple, но кажется компанию это ничуть не смущает. Например, запатентованный дизайн одной из последних смарт-колонок Xiaomi очень напоминает Apple HomePod. Патент был опубликован на веб-сайте китайского Национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA).
"Умная" колонка Xiaomi , которая показана в патенте, имеет цилиндрическую форму. Устройство, возможно, будет включать в себя сенсоры, с помощью которых пользователь сможет им управлять, если голосовые команды по каким-то причинам работать не будут. Звук из колонки будет вещать на 360 градусов вокруг.
Верхняя часть колонки представляет из себя круглую дискообразную поверхность, на которой может быть установлен небольшой OLED-дисплей для отображения состояния устройства и различных его настроек. Также возможно, что именно там будут расположены сенсоры для управления устройством. Какой вариант выберет Xiaomi, пока не известно, но учитывая, что на колонке не предусмотрено наличие каких-либо кнопок управления, скорее всего для этого будут использованы сенсоры.
Как правило, основной инструмент управления смарт-колонками - это голосовой помощник. Поэтому, можно предположить, что для китайского рынка компания будет использовать собственную разработку. Для мирового рынка есть несколько вариантов - Google Assistant или Alexa от Amazon.
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