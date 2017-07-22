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Новый патент Xiaomi очень напоминает Apple HomePod

08 апреля 2020, 12:21




Xiaomi уже много раз обвиняли в копировании дизайна продуктов Apple, но кажется компанию это ничуть не смущает. Например, запатентованный дизайн одной из последних смарт-колонок Xiaomi очень напоминает Apple HomePod. Патент был опубликован на веб-сайте китайского Национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA).

Новый патент Xiaomi очень напоминает Apple HomePod


"Умная" колонка Xiaomi , которая показана в патенте, имеет цилиндрическую форму. Устройство, возможно, будет включать в себя сенсоры, с помощью которых пользователь сможет им управлять, если голосовые команды по каким-то причинам работать не будут. Звук из колонки будет вещать на 360 градусов вокруг.

Apple HomePod


Верхняя часть колонки представляет из себя круглую дискообразную поверхность, на которой может быть установлен небольшой OLED-дисплей для отображения состояния устройства и различных его настроек. Также возможно, что именно там будут расположены сенсоры для управления устройством. Какой вариант выберет Xiaomi, пока не известно, но учитывая, что на колонке не предусмотрено наличие каких-либо кнопок управления, скорее всего для этого будут использованы сенсоры.

Как правило, основной инструмент управления смарт-колонками - это голосовой помощник. Поэтому, можно предположить, что для китайского рынка компания будет использовать собственную разработку. Для мирового рынка есть несколько вариантов - Google Assistant или Alexa от Amazon.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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