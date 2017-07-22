РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Sony показала новый контроллер DualSense для PlayStation 5

08 апреля 2020, 13:10



Компания Sony показала, как будет выглядеть ее игровой контроллер следующего поколения для игровых приставок PlayStation 5. Новая модель получила название DualSense, и она будет поставляться взамен прежнего контроллера DualShock 4. Sony представила новый контроллер заранее, еще до показа консоли PS5.

Самое важное - новый контроллер будет построен по несколько иным принципам дизайна, чем то, что выбирала Sony в течение последних 25 лет. Существенные изменения произошли также и внутри, в начинке контроллера.


контроллер dualsense playstation 5


Подробно о контроллере Sony DualSense

В новом контроллере DualSense будет применяться новая тактильная технология Haptic с обратной связью. Она обеспечит кинестетическую коммуникацию и будет учитывать трехмерное касание с мониторингом прикладываемых пользователем усилий, вибраций и перемещений рук. Эта технология заменит прежнюю технологию Rumble. В контроллерах предыдущих поколений, которые предназначались для работы с оригинальными игровыми станциями PlayStation, применялись вибрации и динамическое сопротивление со стороны больших кнопок, которые передавались на указательные пальцы игрока.

Новый контроллер DualSense будет поставляться с «адаптивными триггерами». Их действие будет адаптироваться с учетом игровых сценариев. Новым дополнением также будет служить микрофон, размещаемый в корпусе контроллера.


контроллер dualsense playstation 5





Для наружнего дизайна Sony выбрала двухцветную гамму. Он уже демонстрировался на примере PSVR. Ручки и кнопки контроллера DualSense будут иметь скругленные края. Вместо знакомой кнопки Share («Поделиться»), которая присутствовала в предыдущих контроллерах DualShock, теперь появится кнопка Create («Создать»). Очевидно, что она предоставит пользователю возможность вводить в игру «новый эпический контент, которым можно поделиться с миром».

Помимо этого будет присутствовать центральная сенсорная панель и две световые панели, как это уже было сделано на контроллерах DualShock 4. Световые полосы разнесены вправо и влево от сенсорной панели. В верхней части контроллера находятся привычный D-pad и лицевые кнопки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Amazon готовит к старту облачный игровой сервис Project Tempo
  • Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса
  • В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома
  • Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5
  • Оригинальную Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность

    • следующая новость
    Смартфон со 192-Мп камерой может появиться уже в ближайшее время

    предыдущая новость
    Новый патент Xiaomi очень напоминает Apple HomePod

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 апреля, 2020

    I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4

    Foxconn будет выпускать вентиляторы вместе с Medtronic

    Смартфон со 192-Мп камерой может появиться уже в ближайшее время

    Sony показала новый контроллер DualSense для PlayStation 5

    Новый патент Xiaomi очень напоминает Apple HomePod

    Ноутбуки GIGABYTE AORUS Gaming и AERO Creator получили награды 2020 Red Dot Design Awards

    В сети появились характеристики и рендеры беспроводной зарядки OPPO AirVOOC

    Лимитированная Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появилась на eBay за большие деньги

    7 апреля, 2020

    Apple готовит к выпуску в 2020 году накладные наушники и новую модель AirPods X

    Мобильное приложение COVID Voice Detector поможет выявить признаки заболевания COVID-19

    Китай прервал сорокалетнюю гегемонию США по количеству патентов за год

    Ученые Стэнфордского медуниверситета изобрели умный унитаз

    Поддержка StoreMI для чипсетов AMD прекращена в ожидании выхода Axes StoreMI

    TLC представила сразу три модели беспроводных наушников

    Анонс TCL MOVETIME MT43K: детские смарт-часы с родительским контролем и ИИ-функциями

    Пять функций WhatsApp, которые станут популярными в 2020 году

    Киберспорт как увлекательное развлечение на скучном карантине

    Бюджетный смартфон Honor 30S отметился рекордными продажами в Китае

    Утечка: беспроводная зарядка OnePlus Warp Charge 30 будет поддерживать ряд ИИ-функций

    Анонс ASUS Chromebook Flip C436: компактный ноутбук с бескомпромиссной производительностью

    ССЫЛКИ