Sony показала новый контроллер DualSense для PlayStation 5
08 апреля 2020, 13:10
Компания Sony показала, как будет выглядеть ее игровой контроллер следующего поколения для игровых приставок PlayStation 5. Новая модель получила название DualSense, и она будет поставляться взамен прежнего контроллера DualShock 4. Sony представила новый контроллер заранее, еще до показа консоли PS5.
Самое важное - новый контроллер будет построен по несколько иным принципам дизайна, чем то, что выбирала Sony в течение последних 25 лет. Существенные изменения произошли также и внутри, в начинке контроллера.
Подробно о контроллере Sony DualSense
В новом контроллере DualSense будет применяться новая тактильная технология Haptic с обратной связью. Она обеспечит кинестетическую коммуникацию и будет учитывать трехмерное касание с мониторингом прикладываемых пользователем усилий, вибраций и перемещений рук. Эта технология заменит прежнюю технологию Rumble. В контроллерах предыдущих поколений, которые предназначались для работы с оригинальными игровыми станциями PlayStation, применялись вибрации и динамическое сопротивление со стороны больших кнопок, которые передавались на указательные пальцы игрока.
Новый контроллер DualSense будет поставляться с «адаптивными триггерами». Их действие будет адаптироваться с учетом игровых сценариев. Новым дополнением также будет служить микрофон, размещаемый в корпусе контроллера.
Для наружнего дизайна Sony выбрала двухцветную гамму. Он уже демонстрировался на примере PSVR. Ручки и кнопки контроллера DualSense будут иметь скругленные края. Вместо знакомой кнопки Share («Поделиться»), которая присутствовала в предыдущих контроллерах DualShock, теперь появится кнопка Create («Создать»). Очевидно, что она предоставит пользователю возможность вводить в игру «новый эпический контент, которым можно поделиться с миром».
Помимо этого будет присутствовать центральная сенсорная панель и две световые панели, как это уже было сделано на контроллерах DualShock 4. Световые полосы разнесены вправо и влево от сенсорной панели. В верхней части контроллера находятся привычный D-pad и лицевые кнопки.
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