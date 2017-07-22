Смартфон со 192-Мп камерой может появиться уже в ближайшее время
08 апреля 2020, 14:02
Qualcomm еще в 2019 году заявляла о том, что процессоры компании способны поддерживать работу датчиков изображения с разрешением 192 мегапикселя. Тогда датчик с таким разрешением казался чем-то нереальным и даже забавным, но теперь, если верить последней утечке, датчик камеры на 192 мегапикселя может быть выпущен уже в ближайшие месяцы.
В то время, когда Qualcomm впервые сообщила о 192-мегапиксельных датчиках на рынок еще даже не вышли датчики на 48 мегапикселей. Однако сегодня уже 108-мегапиксельные датчики стали обыденностью, и в связи с этим выход смартфона с камерой на 192 мегапикселя уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.
На китайском сервисе Weibo сегодня появилась информация о некоем смартфоне под номером модели SM7250. Он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 765 и будет иметь на борту 192-мегапиксельный сенсор.
Однако у экспертов есть сомнения на счет этого устройства. Snapdragon 765 действительно может поддерживать 192-мегапиксельную камеру, но это касается лишь фотоснимков. Это означает, что другие важные функции, такие как HDR или многокадровая обработка, не будут доступны при таком высоком разрешении. Таким образом, остается только посмотреть, насколько хорошо датчик будет оптимизирован под возможности смартфона.
Ранее Qualcomm говорила о том, что уже в 2020 году флагманские смартфоны будут иметь на борту 200-мегапиксельный датчик изображения. Работа в этом направлении уже ведется, а отличным подспорьем в этом является мощный чипсет Snapdragon 865. Какая конкретно компания первой выпустит смартфон с 200-мегапиксельной камерой неизвестно. Ожидается, что это будет один из китайских производителей. Учитывая все это, возможный скорый выход смартфона с датчиком на 192 мегапикселя не кажется чем-то невозможным.
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