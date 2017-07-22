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Foxconn будет выпускать вентиляторы вместе с Medtronic

08 апреля 2020, 14:30



Тайваньская компания Foxconn, один из крупнейших в мире контрактных производителей, также хорошо известный выпуском смартфонов Apple iPhone, объявила о начале производства уникальных высокотехнологичных вентиляторов. Контрактное производство будет налажено совместно с американской биомедицинской компанией Medtronic Plc. Этот проект направлен на оказание помощи пациентам медицинских учреждений, которые оказались там в связи с пандемией коронавируса.


Foxconn


В заявлении утверждается, что в настоящее время ведется проектирование и разработка новой конструкции вентиляторов. В разработке участвует медицинский и технический персонал обеих фирм - Foxconn и Medtronic. Они тесно сотрудничают между собой в реализации проекта, стараясь ускорить начало производство, чтобы запустить новые вентиляторы в эксплуатацию как можно быстрей.

В качестве прототипа была использована модель PB 560. Впервые она была представлена в 2010 году. Сейчас эта модель продается в 35 странах мира. Вентилятор может использоваться не только в доме или офисе, а также в различных медицинских стационарах для ухода за больными. Как утверждает разработчик, технология и дизайн «делают его надежным вентиляционным решением для производителей, изобретателей, стартапов и академических учреждений».


вентилятор Medtronic PB 560


Сегодня, когда во всем мире возникла острая нехватка поставок вентиляторов, необходимых для лечения тяжелых случаев COVID-19, Foxconn решила на оставаться в стороне и сделать все необходимое, чтобы помочь в решении возникших проблем.

Компания Foxconn занята сегодня также производством масок для лица, позволяющих сдерживать распространение вируса. Их производство было освоено в Китае уже с февраля. Дочернее предприятие - компания Sharp освоила выпуск таких же масок в Японии и начала выпускать с прошлого месяца.




Интересно отметить, что разработка новых вентиляторов Foxconn началась примерно через неделю после того, как компания Ford Motor Co заявила о намерении выпустить в течение следующих 100 дней 50 тысяч вентиляторов на своем заводе в Мичигане. Ford также привлекла к сотрудничеству по разработке своей модели вентиляторов медицинское подразделение General Electric. В Ford также заявили, что в дальнейшем компания готова выпускать до 30 тыс. аппаратов в месяц, пока будет сохраняться потребность для лечения больных.



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