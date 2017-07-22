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I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4

08 апреля 2020, 15:17



Сегодня компания I-O Data представила линейку портативных SSD SSPH-UT, сертифицированных для использования с игровыми консолями PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro в качестве дополнительного накопителя (устройства класса USB mass-storage). Накопители предлагаются в двух расцветках - бордовой и черной.

I-O Data представила SSD сертифицированные для PlayStation 4


SSD SSPH-UT доступны в емкостях на 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Производитель гарантирует скорость передачи данных до 300 МБ/с. Для подключения к консоли используется интерфейс USB 3.1 Gen1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с.

I-O Data представила SSD сертифицированные для PlayStation 4


SSD имеют габариты 8 x 8 x 1,5 см и весят всего 55 грамм. Они защищены от падений, так что неряшливый пользователь может не беспокоиться за сохранность своих игр, в случае очередного падения накопителя даже с высоты более метра.

I-O Data представила SSD сертифицированные для PlayStation 4


Накопители поддерживают работу с персональными компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows и Apple macOS. Сведений о ценах пока нет.

Можно подумать, что компания I-O Data несколько запоздала с выходом накопителей сертифицированных под PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, ведь новая PlayStation 5 должна появиться в конце текущего года. В этой связи, фанаты консоли, как правило уже откладывают деньги на новую модель и стремятся избавится от старой на вторичном рынке. Тоже самое касается и сопутствующих консолям устройств.



Однако ситуация с коронавирусом несколько изменила рынок, и люди, запертые дома, вдруг почувствовали потребность в развлечениях и играх. Текущая ситуация побудила людей покупать существующие консоли текущего поколения, такие как PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

По результатам анализа, проведенного компанией Gamesindustry.biz, продажи консолей и игр выросли в период с 16 по 22 марта. Согласно полученным данным, продажи консолей выросли на 155%, что значительно выше показателей последнего времени.


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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