Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11
08 апреля 2020, 16:05
Google объявила, что будет требовать обязательное использование двойной загрузки ОС Android 11. Этому требованию теперь должны будут подчиниться все производители смартфонов, выпускающие модели под Android 11.
Речь идет о разметке пространства в памяти смартфона, который теперь должен состоять из двух разделов A/B. Это делается при фабричной загрузке ОС. В каждом разделе будет размещаться собственная копия ОС Android. Благодаря такой схеме разметки, операционную систему можно будет обновлять в фоновом режиме. При последующем перезапуске будет автоматически происходить переход с одного раздела (партиции) на другой. Если производитель откажется следовать этому правилу, то все сервисы Google будут недоступны для выпускаемых им смартфонов.
Схема A/B-разделы (A/B partitions) - это простой способ для реализации процедуры обновления Android. Сначала обновление загружается и устанавливается в фоновом режиме в одной партиции, затем после перезапуске системы этот раздел становится активным на весь последующий период работы. В результате, пока система работает в одном из двух разделов (A), ОС устанавливает обновление на его копию, находящуюся во втором разделе (B). Обновление становится практически непрерывным процессом.
Разделение разметки на два раздела не только практично для реализации более быстрых обновлений, которые устанавливаются без длительного прерывания процесса работы пользователя, но они также обеспечивают и более высокий уровень безопасности. В случае возникновения проблем, можно переключиться обратно на первый раздел и продолжить работу в нем, пока обновленная версия ОС в соседней партиции ни будет проверена или исправлена. Без этого пользователи потенциально могут оказаться в ситуации, что после установки обновления смартфон может оказаться в нерабочем состоянии без возможности вернуться назад. Загрузить его и восстановить в этом случае становится невозможно без специальных знаний.
До сих пор применение концепции «A/B-разделы» носило только рекомендательный характер со стороны Google. Технология была доступна, начиная с версии Android 7.0 Nougat, которая вышла в 2016 году. Производители смартфонов могли применять этот вариант установки ОС, но они не были обязаны делать это.
Теперь Google меняет правила игры и делает использование концепции «A/B-разделы» обязательным, начиная с Android 11. Новые смартфоны, которые появятся на рынке вместе с Android 11, должны будут поддерживать эту функцию. В противном случае тест Vendor Test Suite не будет проходить.
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